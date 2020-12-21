https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178659.html

В Британии заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

В Британии заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:07

2020-12-21T11:07

2020-12-21T11:09

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах."Реальность в том, что он (новый штамм - ред.) уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах", - заявил Шэппс в эфире телеканала Sky News.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150870.html

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире