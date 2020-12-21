https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178659.html
В Британии заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах
В Британии заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:07
2020-12-21T11:07
2020-12-21T11:09
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_0c9c509be636588bc7880dc695313028.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах."Реальность в том, что он (новый штамм - ред.) уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах", - заявил Шэппс в эфире телеканала Sky News.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150870.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a46dd789581f8dedf0a65125a7810784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире