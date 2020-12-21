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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178525.html
В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме коронавируса в Британии
В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме коронавируса в Британии
У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:07
2020-12-21T12:31
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, австралия, нидерланды

В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме коронавируса в Британии

11:07 21.12.2020 (обновлено: 12:31 21.12.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией.
В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияАвстралияНидерланды
 
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