https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178525.html

В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме коронавируса в Британии

В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме коронавируса в Британии

У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:07

2020-12-21T11:07

2020-12-21T12:31

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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австралия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

австралия

нидерланды

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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