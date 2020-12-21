https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590177538.html

В России за сутки умерли 493 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 493 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 493 смерти с СОVID-19, за все время - 51 351, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:04

2020-12-21T11:04

2020-12-21T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

ульяновская область

пермский край

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 493 смерти с СОVID-19, за все время - 51 351, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 493 летальных случая... За весь период по России умерло 51 351 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге подтверждены 77 смертей, в Москве - 75, в Пермском крае и Ульяновской области - по 19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590176521.html

москва

ульяновская область

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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