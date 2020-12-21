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В Москве выявили 7797 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7797 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки зафиксировано в Москве - 7797, Санкт-Петербурге - 3752, Подмосковье - 1523, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:02
2020-12-21T11:02
2020-12-21T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за сутки зафиксировано в Москве - 7797, Санкт-Петербурге - 3752, Подмосковье - 1523, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7797; 2. Санкт-Петербург - 3752; 3. Московская область - 1523", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 28, Магаданской области - 43.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург