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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590176521.html
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве (7797, днем ранее было на 534 меньше), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523), меньше всего в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной (28) и в Магаданской (43) областях. Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне процента.Со вчерашнего дня умерли 493 человека, выписались 19 705. Таким образом, с весны в стране зарегистрировали 2 877 727 заразившихся коронавирусом, из них более 51 тысячи скончались, почти 2,3 миллиона поправились.По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. Ее опережают США, Индия и Бразилия. В первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.Всего в мире зафиксировали около 75 миллионов случаев, более 1,6 миллиона человек погибли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

11:01 21.12.2020 (обновлено: 11:32 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего новых пациентов в Москве (7797, днем ранее было на 534 меньше), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523), меньше всего в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной (28) и в Магаданской (43) областях. Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне процента.
Карта распространения нового коронавируса в России - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
20 марта, 16:40Инфографика
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Со вчерашнего дня умерли 493 человека, выписались 19 705.
Таким образом, с весны в стране зарегистрировали 2 877 727 заразившихся коронавирусом, из них более 51 тысячи скончались, почти 2,3 миллиона поправились.
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Вчера, 10:09Распространение нового коронавируса
В России провели более 86,3 миллиона тестов на коронавирус
По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. Ее опережают США, Индия и Бразилия. В первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.
Всего в мире зафиксировали около 75 миллионов случаев, более 1,6 миллиона человек погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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