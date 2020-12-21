https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590176521.html

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:01

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распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве (7797, днем ранее было на 534 меньше), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523), меньше всего в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной (28) и в Магаданской (43) областях. Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне процента.Со вчерашнего дня умерли 493 человека, выписались 19 705. Таким образом, с весны в стране зарегистрировали 2 877 727 заразившихся коронавирусом, из них более 51 тысячи скончались, почти 2,3 миллиона поправились.По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. Ее опережают США, Индия и Бразилия. В первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.Всего в мире зафиксировали около 75 миллионов случаев, более 1,6 миллиона человек погибли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590167728.html

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