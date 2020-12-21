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ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса
ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам анализировать риск завоза новой разновидности коронавируса и на этом основании принимать решение об... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:00
2020-12-21T11:00
2020-12-21T11:00
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам анализировать риск завоза новой разновидности коронавируса и на этом основании принимать решение об авиасообщении, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно работы границ и авиасообщения - ред.), но рекомендовала сделать анализ риска завоза, и на основании этого принять свое индивидуальное, национальное решение", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".Она отметила, что решение об авиасообщении или режимах на границах страны принимают индивидуально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз