https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590176372.html

ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса

ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам анализировать риск завоза новой разновидности коронавируса и на этом основании принимать решение об... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:00

2020-12-21T11:00

2020-12-21T11:00

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам анализировать риск завоза новой разновидности коронавируса и на этом основании принимать решение об авиасообщении, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно работы границ и авиасообщения - ред.), но рекомендовала сделать анализ риска завоза, и на основании этого принять свое индивидуальное, национальное решение", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".Она отметила, что решение об авиасообщении или режимах на границах страны принимают индивидуально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз