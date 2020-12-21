https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590160427.html
Депутат Госдумы предложил СМИ устроить 31 декабря "день без коронавируса"
Депутат Госдумы предложил СМИ устроить 31 декабря "день без коронавируса"
Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал СМИ, блогеров, Telegram-каналы 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе, устроив "день без коронавируса". РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:00
2020-12-21T09:00
2020-12-21T09:00
распространение нового коронавируса
федот тумусов
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коронавирус covid-19
справедливая россия
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общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал СМИ, блогеров, Telegram-каналы 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе, устроив "день без коронавируса"."Я предлагаю всем СМИ, блогерам, Telegram-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически", - написал депутат от фракции "Справедливая Россия" в своем Telegram-канале.Он пояснил, что за 2020 год "все мы устали от новых вызовов... устали от неопределенности, от проблем". "Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус", - заметил парламентарий.Тумусов напомнил, что и сам недавно переболел коронавирусом. "Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова "коронавирус" больше всех", - отметил он.Вместо новостей о коронавирусе Тумусов призвал СМИ создавать по-настоящему праздничное настроение. "Давайте же в этот день, 31 декабря, дадим нашим читателям, всем жителям России, отдохнуть от этих слов – "коронавирус", "СOVID-19"... Так давайте в канун Нового года создадим по-настоящему праздничное настроение. Пусть в ваших новостях чаще звучат такие слова, как "счастье", "добро" и "любовь". Уверен, ваши читатели, слушатели и зрители оценят это", - заключил Тумусов.Для своей акции депутат придумал несколько хэштегов, в том числе "деньбезкоронавируса".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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федот тумусов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы Федот Тумусов
призвал СМИ, блогеров, Telegram-каналы 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе, устроив "день без коронавируса".
"Я предлагаю всем СМИ, блогерам, Telegram-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически", - написал депутат от фракции "Справедливая Россия
" в своем Telegram-канале
.
Он пояснил, что за 2020 год "все мы устали от новых вызовов... устали от неопределенности, от проблем". "Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус", - заметил парламентарий.
Тумусов напомнил, что и сам недавно переболел коронавирусом. "Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова "коронавирус" больше всех", - отметил он.
Вместо новостей о коронавирусе Тумусов призвал СМИ создавать по-настоящему праздничное настроение. "Давайте же в этот день, 31 декабря, дадим нашим читателям, всем жителям России, отдохнуть от этих слов – "коронавирус", "СOVID-19"... Так давайте в канун Нового года создадим по-настоящему праздничное настроение. Пусть в ваших новостях чаще звучат такие слова, как "счастье", "добро" и "любовь". Уверен, ваши читатели, слушатели и зрители оценят это", - заключил Тумусов.
Для своей акции депутат придумал несколько хэштегов, в том числе "деньбезкоронавируса".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф