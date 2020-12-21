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Латвия прекратила пассажирские перевозки с Великобританией

Латвия прекратила пассажирские перевозки с Великобританией

Правительство Латвии в воскресенье приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T01:57

2020-12-21T01:57

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

великобритания

латвия

в мире

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РИГА, 21 дек – РИА Новости. Правительство Латвии в воскресенье приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса, сообщил журналистам министр сообщения балтийской республики Талис Ликайтс."В целях обеспечения здоровья общества важны быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами Европы действия. Правительство Латвии приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией ", - сказал Линкайтис.Из аэропорта "Рига" в и из Великобритании полеты выполняют авиакомпании airBaltic, Ryanair и Wizzair.До конца 2020 года авиакомпания airBaltic планировала совершить 22 полета.По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, аналогичные решения сегодня вечером приняли правительства Литвы и Эстонии."Я понимаю, что это создает проблемы для многих путешественников, однако хочу подчеркнуть, что это делается в интересах общества", - сказал Ринкевич журналистам. Он также добавил, что министерство иностранных дел призывает жителей страны воздержаться от поездок за рубеж, если на то нет веских причин.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Кроме ряда европейских стран уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция, Израиль, Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, великобритания, латвия, в мире