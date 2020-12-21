Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
00:15 21.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
КАИР, 21 дек – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.
"В связи с рекомендациями минздрава относительно распространения нового типа коронавируса... власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю", - сообщил источник. При этом уже прибывшим в страну самолетам позволят покинуть королевство.
Также приостанавливается допуск граждан в страну через сухопутные КПП на одну неделю, также с возможностью продления запрета.
При этом все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился коронавирус, обязаны соблюдать домашний карантин в течение двух недель, а тем, кто посещал эти страны за последние три месяца, необходимо пройти тест на COVID.
Запреты не касаются грузовых перевозок, отмечает агентство.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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