https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590145975.html

Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:15

2020-12-21T00:15

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

саудовская аравия

великобритания

в мире

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КАИР, 21 дек – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.Также приостанавливается допуск граждан в страну через сухопутные КПП на одну неделю, также с возможностью продления запрета.При этом все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился коронавирус, обязаны соблюдать домашний карантин в течение двух недель, а тем, кто посещал эти страны за последние три месяца, необходимо пройти тест на COVID.Запреты не касаются грузовых перевозок, отмечает агентство.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

саудовская аравия

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, саудовская аравия, великобритания, в мире