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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590145975.html
Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:15
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
великобритания
в мире
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КАИР, 21 дек – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.Также приостанавливается допуск граждан в страну через сухопутные КПП на одну неделю, также с возможностью продления запрета.При этом все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился коронавирус, обязаны соблюдать домашний карантин в течение двух недель, а тем, кто посещал эти страны за последние три месяца, необходимо пройти тест на COVID.Запреты не касаются грузовых перевозок, отмечает агентство.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, саудовская аравия, великобритания, в мире

Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

00:15 21.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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КАИР, 21 дек – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.
"В связи с рекомендациями минздрава относительно распространения нового типа коронавируса... власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю", - сообщил источник. При этом уже прибывшим в страну самолетам позволят покинуть королевство.
Также приостанавливается допуск граждан в страну через сухопутные КПП на одну неделю, также с возможностью продления запрета.
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При этом все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился коронавирус, обязаны соблюдать домашний карантин в течение двух недель, а тем, кто посещал эти страны за последние три месяца, необходимо пройти тест на COVID.
Запреты не касаются грузовых перевозок, отмечает агентство.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВеликобританияВ мире
 
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