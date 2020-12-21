https://ria.ru/20201221/kontrol-1590241448.html

В Москве усилили COVID-контроль в общественных местах

В Москве усилили COVID-контроль в общественных местах

Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:46

2020-12-21T15:46

2020-12-21T15:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства."В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования. Также в свою очередь начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проверки по соблюдению требований по коронавирусу будут вестись в общественных пространствах Москвы в предновогодний период и во время самих новогодних каникул.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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