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В Москве усилили COVID-контроль в общественных местах
В Москве усилили COVID-контроль в общественных местах
Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:46
2020-12-21T15:46
2020-12-21T15:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства."В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования. Также в свою очередь начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проверки по соблюдению требований по коронавирусу будут вестись в общественных пространствах Москвы в предновогодний период и во время самих новогодних каникул.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество