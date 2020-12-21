https://ria.ru/20201221/kitay-1590156784.html

Женщина выжила после того, как на нее с третьего этажа упала кровать

Женщина выжила после того, как на нее с третьего этажа упала кровать

В Китае женщина выжила после того, как на нее упала железная кровать, брошенная с третьего этажа. Об этом сообщает The Daily Mail. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:46

2020-12-21T07:46

2020-12-21T07:46

китай

в мире

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Китае женщина выжила после того, как на нее упала железная кровать, брошенная с третьего этажа. Об этом сообщает The Daily Mail.Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь на юге страны. Женщина, работающая уборщицей в промышленном парке, выносила мусор, когда с балкона находившегося рядом здания на нее упал железный каркас кровати.Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города, ей наложили более 40 швов, ее состояние оценивается как стабильное. Человеком, сбросившим металлическую конструкцию, оказался 60-летний охранник, также работающий в парке.Сообщается, что мужчина занимался уборкой территории, он планировал сдать железный каркас в металлолом. После инцидента его задержали местные правоохранители.

https://ria.ru/20201125/padenie-1586328345.html

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире