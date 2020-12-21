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Женщина выжила после того, как на нее с третьего этажа упала кровать
Женщина выжила после того, как на нее с третьего этажа упала кровать
В Китае женщина выжила после того, как на нее упала железная кровать, брошенная с третьего этажа. Об этом сообщает The Daily Mail. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:46
2020-12-21T07:46
2020-12-21T07:46
китай
в мире
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Китае женщина выжила после того, как на нее упала железная кровать, брошенная с третьего этажа. Об этом сообщает The Daily Mail.Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь на юге страны. Женщина, работающая уборщицей в промышленном парке, выносила мусор, когда с балкона находившегося рядом здания на нее упал железный каркас кровати.Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города, ей наложили более 40 швов, ее состояние оценивается как стабильное. Человеком, сбросившим металлическую конструкцию, оказался 60-летний охранник, также работающий в парке.Сообщается, что мужчина занимался уборкой территории, он планировал сдать железный каркас в металлолом. После инцидента его задержали местные правоохранители.
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китай, в мире
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
В Китае
женщина выжила после того, как на нее упала железная кровать, брошенная с третьего этажа. Об этом сообщает The Daily Mail
.
Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь на юге страны. Женщина, работающая уборщицей в промышленном парке, выносила мусор, когда с балкона находившегося рядом здания на нее упал железный каркас кровати.
Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города, ей наложили более 40 швов, ее состояние оценивается как стабильное. Человеком, сбросившим металлическую конструкцию, оказался 60-летний охранник, также работающий в парке.
Сообщается, что мужчина занимался уборкой территории, он планировал сдать железный каркас в металлолом. После инцидента его задержали местные правоохранители.