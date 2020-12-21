https://ria.ru/20201221/kino-1589537008.html

Андрей Бурковский: в МХТ привыкли, что зрители висят на люстрах

Андрей Бурковский: в МХТ привыкли, что зрители висят на люстрах

Актер Андрей Бурковский сыграл в сериале с элементами мистики "Пассажиры" про водителя таинственного такси. Проект состоит из восьми новелл с разными... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

инстаграм

звезды

культура

кино и сериалы

знаменитости

юлия пересильд

marvel comics

юлия ауг

юлия снигирь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589543055_0:140:2810:1721_1920x0_80_0_0_f8034583cde9a668515290d8681b1892.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер Андрей Бурковский сыграл в сериале с элементами мистики "Пассажиры" про водителя таинственного такси. Проект состоит из восьми новелл с разными персонажами, в которых кроме него перевоплотились Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Юлия Ауг. В интервью РИА Новости артист рассказал о том, каково было отойти от комедийного амплуа, сниматься в такси, о странных водителях, проекте мечты, дне рождения на съемочной площадке и почему всем нравятся проекты Marvel.— Вы говорили, что когда у режиссера есть комедийная жилка, он отлично может сделать и драму. А к актерам такое применимо?— Обязательно, хотя и не ко всем. Если у человека есть чувство юмора и он умеет с ним работать, то может быть объемным и в драме, на мой взгляд. Но это не значит, что драма проще комедии. Да и драмы не бывает без юмора. Ведь герои будут пытаться отвлечься, не думать о чем-то, скрывать свои чувства. Поэтому в драме всегда стоит искать смешные моменты, а в комедии — идти за драматическими кусками.— Расскажите о сериале "Пассажиры", чем он интересен?— По Москве рассекает необычное такси — старый "Мерседес" из 90-х, за рулем которого персонаж Кирилла Кяро. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом. Пока они не откроют душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси будет продолжать свой путь."Пассажиры" — это сборник коротких новелл, каждая серия — новый рассказ. Мой персонаж Никита в одной из новелл — человек, у которого "остановилась жизнь", и он пошел на отчаянный шаг. После он попадает в такси, в эти фантастические обстоятельства. Это очень классная история. Она даже не столько про мистику, а скорее про отношения, разбор ситуации, прощение.Недавно "Пассажиры" представили на международной конференции в Лондоне. Сериал вошел в число трех неанглоязычных драм, которые, как ожидается, окажут влияние на индустрию в течение ближайших полутора лет.— Вы сами любите водить или кайфовали на пассажирском месте?— Нет, я всегда за рулем. Даже сейчас, разговаривая с вами, тоже веду машину. Как правило, я спокойный водитель. Но иногда, бывает, находит. Когда дождь или снег — и люди почему-то начинают рулить совершенно по-другому. В этот момент у меня всегда возникает вопрос: вы что, мгновенно разучились ездить?Я родом из Сибири, еще там водил, поэтому всегда задаюсь этим вопросом. Тем более что в Москве такие хорошие дороги.Иногда, конечно, нервничаю, как и все. Но стараюсь держать темп.— Действие сериала происходит в замкнутом пространстве машины. Насколько это для актера вызов? Доставляло какие-то неудобства?— Большая часть "Пассажиров" и правда снималась в автомобиле, но есть и уличные сцены.Была интересная ситуация. Мы — в кадре, в легкой одежде, на момент начала съемок было еще не очень холодно. "Москва-Сити", набережная Тараса Шевченко. По сценарию была пятиминутная сцена на улице. И тут падает снег, температура опускается до минус четырех, ветер. Даже не понимаю сейчас, как мы это играли. Собирались на дубль, пять минут на улице снимали сцену, затем бежали греться в машину, а потом следующий дубль.— День рождения вы отмечали на съемках "Пассажиров". Как-то отличалась эта рабочая смена от других?— У меня ни разу не было такого, чтобы день рождения выпал на съемочный день. В театре играл спектакли, на гастролях — тоже бывало.А в этот раз, что интересно, я снимался в двух проектах одновременно: "Медиатор" и "Пассажиры". В мой день рождения, 14 ноября, в два часа ночи после окончания съемки меня поздравляли на площадке "Медиатора", а днем — уже на "Пассажирах".Когда я спрашивал Карена Оганесяна, режиссера "Пассажиров", можно ли сделать еще один дубль, он отвечал: "У тебя же праздник, можно сколько угодно дублей".— Не расстроились, что пришлось быть на работе, а не с семьей и друзьями?— Нет, это было очень прикольно! Столько людей звонили, писали, выставляли поздравления в инстаграме. Для меня это был невероятный подъем. Все же этот год выдался эмоционально сложным для всех. Поэтому вдвойне приятно, что в день рождения на меня обрушилось столько любви. И настроение другое, и хочется сразу что-то делать.— Как индустрия отреагировала на пандемию — заметили какую-то разницу?— Могу сказать про театры — сейчас туда приходят какие-то невероятные люди. Даже ползала (когда была 50-процентная загрузка) своей энергией покрывают. Это фантастическая реакция на сложившуюся ситуацию, сейчас там нет случайных людей. И получается, что в зале собирается, по сути, семья.Хотя в МХТ мы привыкли, что зрителей столько, что они практически висят на люстрах, о психологической стороне незаполненности зала я не думал.— Вы играли в постановках Машкова, Богомолова, Писарева, Бутусова, Рыжакова. Есть кто-то, с кем еще хотели бы поработать?— Я открыт всем предложениям. Мне довелось работать со многими известными российскими режиссерами, но я готов сотрудничать и с молодыми, начинающими. Хотел бы поработать с Кириллом Серебренниковым, а также еще раз — с Юрием Бутусовым, Виктором Рыжаковым. — У вас выходит сразу несколько сериалов — значит ли это, что вы решили сосредоточиться на этом формате?— Нет, я не разграничиваю для себя форматы. Какая разница — кино или хороший сериал? Особенно если мне интересны история, режиссер, партнер.В начале 2000-х сериалы считались несерьезными. Сейчас индустрия активно развивается, в том числе благодаря видеосервисам. Зачастую сериалы бывают даже круче кино.— Например, как проект "Медиатор", где вы играете профессионального переговорщика, который перевоплощается в разных людей, чтобы решать их проблемы?— Есть такая профессия — медиатор. В нашем сериале это человек, который выступает третьим лицом в переговорах. Снимает людей с крыш, заставляет мужей отложить в сторону топор во время ссоры, или говорит террористам, что самолета и миллиона долларов мелкими купюрами не будет. Он решает любые вопросы.Мой герой настолько разный, что получился сложный, интересный проект мечты. В сериале поднимаются многие темы — например, актуальная сейчас история про интернет-влияние на детей.— Как считаете, с чем связано то, что знаменитые режиссеры, актеры идут в сериальный формат?— Сериальный формат тоже может быть очень разным. Мы сейчас говорим про киносериалы — это проекты, в которых мало серий, порядка восьми-шестнадцати, и это законченная история.К тому же кино — это большая индустрия. Зрителя нужно заинтересовать, чтобы он захотел прийти в кинотеатр. Вот как сейчас заинтересовать драмой? Эта тенденция появилась еще в Америке — зрители предпочли экшен, киновселенную Marvel. Проекты, в которых есть все — и история, и действие.— Сами какие сериалы — наши и зарубежные — смотрите?— Обожаю сериалы, сейчас появилась возможность увидеть то, на что не хватало времени. Недавно наконец-то посмотрел "Очень странные дела", а то мои дети уже два раза его видели.Сериал "Пассажиры" выходит на видеосервисе Start c 24 декабря.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, звезды, кино и сериалы, знаменитости, юлия пересильд, marvel comics, юлия ауг, юлия снигирь, константин богомолов, виктор рыжаков, владимир машков, москва, сша