https://ria.ru/20201221/kiberataki-1590264063.html

Кибератаки затронули открытые системы министерства финансов США

Кибератаки затронули открытые системы министерства финансов США

Недавние кибератаки затронули лишь открытые системы министерства финансов США, данных об ущербе или похищении большого объема информации нет, заявил в интервью... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:38

2020-12-21T17:38

2020-12-21T17:44

министерство финансов сша

сша

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Недавние кибератаки затронули лишь открытые системы министерства финансов США, данных об ущербе или похищении большого объема информации нет, заявил в интервью CNBC глава ведомства Стивен Мнучин.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало."На этом этапе мы не видели взлома наших секретных систем, был получен некоторый доступ к нашим открытым системам, но я бы сказал, что хорошие новости в том, что мы не зафиксировали реального урона, так же мы не видели, чтобы большой объем информации был бы похищен", - сказал Мчучин. Он отметил, что атака произошла через программное обеспечение третьих сторон.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/kiberataki-1590188548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, сша