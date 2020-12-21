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https://ria.ru/20201221/kiberataki-1590193390.html
В Кремле заявили о непричастности Москвы к кибератакам в США
В Кремле заявили о непричастности Москвы к кибератакам в США
Россия не причастна к кибератакам, о которых заявляют в США, все обвинения на эту тему голословны и являются продолжением слепой русофобии, заявил журналистам в РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:23
2020-12-21T12:23
россия
майк помпео
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дмитрий песков
китай
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не причастна к кибератакам, о которых заявляют в США, все обвинения на эту тему голословны и являются продолжением слепой русофобии, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ."Эта дискуссия растёт, наверное, в Соединённых Штатах, потому что именно Соединённые Штаты стали жертвой этой хакерской атаки. И, определённо, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам, и в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно. Любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением такой слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах. Что касается каких-то действий США, действия США в последнее время малопрогнозируемы, поэтому мы ничего сказать не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль новых санкций из-за обвинений России в хакерских атаках.
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россия, майк помпео, дональд трамп, дмитрий песков, китай, сша

В Кремле заявили о непричастности Москвы к кибератакам в США

12:23 21.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не причастна к кибератакам, о которых заявляют в США, все обвинения на эту тему голословны и являются продолжением слепой русофобии, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
"Эта дискуссия растёт, наверное, в Соединённых Штатах, потому что именно Соединённые Штаты стали жертвой этой хакерской атаки. И, определённо, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам, и в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно. Любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением такой слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах. Что касается каких-то действий США, действия США в последнее время малопрогнозируемы, поэтому мы ничего сказать не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль новых санкций из-за обвинений России в хакерских атаках.
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РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампДмитрий ПесковКитайСША
 
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