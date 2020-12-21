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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201221/khobbi-1589934757.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как увлечения партнёра рушат брак
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как увлечения партнёра рушат брак
Недопустимо, когда отношениям мешает кто-то третий. Но как быть, если это — "увлечение" партнёра? И всё может быть хорошо ровно до тех пор, пока это самое хобби не станет важнее отношений, а потом и вовсе станет оправданием расставания. Как этого не допустить? Что партнёры вправе требовать друг от друга? Чем одержимость хобби похожа на алкоголизм?
2020-12-21T12:00
2020-12-21T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст «Страхи/Ошибки». Как увлечения партнёра рушат брак
Недопустимо, когда отношениям мешает кто-то третий. Но как быть, если это — "увлечение" партнёра? И всё может быть хорошо ровно до тех пор, пока это самое хобби не станет важнее отношений, а потом и вовсе станет оправданием расставания. Как этого не допустить? Что партнёры вправе требовать друг от друга? Чем одержимость хобби похожа на алкоголизм?
Нездоровое увлечение компьютерными играми, рыбалкой, идеями ЗОЖ или, может быть, своими творческими проектами и подработками — не важно, чем именно, но эта проблема всегда касается обоих. Что происходит в отношениях, когда кто-то один ныряет с головой в хобби? Как обсудить проблему? И где грань между поддержкой партнёра и потерей в этих отношениях себя?Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, почему хобби — это не всегда безобидное увлечение.1:05 История Дарьи: когда интересы партнёра заполнили всё вокруг2:15 "Меня в этих отношениях не осталось": когда из-за хобби остальное уходит на второй план 8:50 Нужно ли женщине разделять мужские увлечения и следовать им10:45 По каким признакам понять, что хобби стало проблемой12:45 "Ну он же не лежит на диване": обида и оправдания со стороны забытого партнёра 26:10 Хобби как одна из форм замещения27:55 Что можно требовать от партнёра, и как обсудить проблемуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как увлечения партнёра рушат брак

12:00 21.12.2020
 
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как увлечения партнёра рушат брак
Вчера, 12:00
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Недопустимо, когда отношениям мешает кто-то третий. Но как быть, если это — "увлечение" партнёра? И всё может быть хорошо ровно до тех пор, пока это самое хобби не станет важнее отношений, а потом и вовсе станет оправданием расставания. Как этого не допустить? Что партнёры вправе требовать друг от друга? Чем одержимость хобби похожа на алкоголизм?
Нездоровое увлечение компьютерными играми, рыбалкой, идеями ЗОЖ или, может быть, своими творческими проектами и подработками — не важно, чем именно, но эта проблема всегда касается обоих. Что происходит в отношениях, когда кто-то один ныряет с головой в хобби? Как обсудить проблему? И где грань между поддержкой партнёра и потерей в этих отношениях себя?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, почему хобби — это не всегда безобидное увлечение.
1:05 История Дарьи: когда интересы партнёра заполнили всё вокруг
2:15 "Меня в этих отношениях не осталось": когда из-за хобби остальное уходит на второй план
8:50 Нужно ли женщине разделять мужские увлечения и следовать им
10:45 По каким признакам понять, что хобби стало проблемой
12:45 "Ну он же не лежит на диване": обида и оправдания со стороны забытого партнёра
26:10 Хобби как одна из форм замещения
27:55 Что можно требовать от партнёра, и как обсудить проблему
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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