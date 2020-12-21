Тыва впервые получит прямое торговое сообщение с Китаем
© Администрация муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва"Герб Республики Тыва
© Администрация муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва"
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Впервые через Тыву пройдет торговый путь в Китай, который откроет новый выход для Сибири в один из самых богатых промышленных регионов Синьцзян. Для этого к 2023 году автомобильный пункт пропуска "Хандагайты" на границе России и Монголии реконструируют для приема транспорта из других стран.
Сейчас пропускной пункт "Хандагайты" является одним из основных выходов Тывы и других регионов Сибири в Монголию. Этот небольшой сельский КПП в Овюрском районе-кожууне четыре года назад стал конечным пунктом маршрута федеральной дороги "Енисей", соединяющей Красноярск, Хакасию, Тыву и Монголию.
© Администрация муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва"Автомобильный пункт пропуска "Хандагайты" на границы России и Монголии в Республике Тыва
© Администрация муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва"
Автомобильный пункт пропуска "Хандагайты" на границы России и Монголии в Республике Тыва
Однако граждане остальных стран вынуждены пересекать границу России в других регионах. Обустройство "Хандагайты" и продление федеральной трассы до китайского города Урумчи откроет прямой доступ между Тывой, другими регионами Сибири и третьими странами.
"Вся Сибирь сможет торговать с Китаем и другими странами через Тыву. Когда наша ветка в сторону Монголии пойдет напрямую в Китай, это станет одной из возможностей для сибирских регионов напрямую выйти на провинцию Синьцзян в западном Китае. Кроме того, это значительно разгрузит другие торговые выходы на границе России с Китаем", – рассказала руководитель Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва Роланда Самбу-хоо.
По ожиданиям регионального министерства дорожно-транспортного комплекса, благодаря прямому выходу в КНР и расширению торговли с Монголией товарооборот Тывы увеличится более чем в восемь раз, а грузопоток – в десять. При этом будет развиваться приграничная инфраструктура, для того чтобы принять большее количество транспорта и людей.
По словам эксперта Роланды Самбу-хоо, увеличение экспортных и импортных поставок с Китаем будет способствовать росту экономики Тывы. Она предполагает, что расширится в первую очередь вывоз сельскохозяйственной продукции. Что касается импорта, то ожидается увеличение поставок технологического оборудования китайского производства.
Кроме того, как подчеркнул в заявлении на странице в социальной сети глава Тывы Шолбан Кара-Оол, такая многосторонность пропускного пункта на границе с Монголией должна повлиять на развитие экономики всей так называемой Енисейской Сибири, объединяющей три региона: Красноярский край, Хакасию и Тыву.
"Новый маршрут обеспечивает международные связи Сибирского федерального округа Российской Федерации с Монголией и Китаем, который имеет большое экономическое и стратегическое значение в целом для Российской Федерации", – подтвердили в миндортрансе Республики Тыва.
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Расширение пропускного пункта "Хандагайты", по словам председателя кожууна Аржаана Ооржака, также повлияет и на социально-экономическое развитие самого района, где расположен ПП: увеличится торговля, расширятся склады и нефтебазы для горюче-смазочного материала, который Монголия приобретает в РФ. Глава администрации надеется, что это позволит побороть безработицу в Овюрском районе.