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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590199672.html
В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане
В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:47
2020-12-21T12:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
министерство здравоохранения казахстана
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
следственный комитет россии (ск рф)
казахстан
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ. В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года."Валидационная партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Партия будет отправлена на проверку разработчику вакцины - НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Карагандинский фармацевтический комплекс - инновационное биотехнологическое фармацевтическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам. Благодаря этому производство вакцины было налажено в рекордно короткие сроки", - отметили в РФПИ.Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Минздравом Казахстана, подписанного 4 декабря 2020 года. Уже 13 декабря для выпуска первой партии вакцины в Казахстан были осуществлены поставки необходимой субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 миллиона доз вакцины "Спутник V".Распространение вакцины на территории Казахстана будет осуществляться благодаря сотрудничеству РФПИ и компании "СК-Фармация", которая является единым дистрибьютором министерства здравоохранения страны."Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи – обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590175947.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, министерство здравоохранения казахстана, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, следственный комитет россии (ск рф), казахстан, в мире

В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане

12:47 21.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ. В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Выпущенную в Казахстане "Спутник V" отправили в Россию на проверку
"Валидационная партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Партия будет отправлена на проверку разработчику вакцины - НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Карагандинский фармацевтический комплекс - инновационное биотехнологическое фармацевтическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам. Благодаря этому производство вакцины было налажено в рекордно короткие сроки", - отметили в РФПИ.
Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Минздравом Казахстана, подписанного 4 декабря 2020 года. Уже 13 декабря для выпуска первой партии вакцины в Казахстан были осуществлены поставки необходимой субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 миллиона доз вакцины "Спутник V".
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В Белоруссии зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Распространение вакцины на территории Казахстана будет осуществляться благодаря сотрудничеству РФПИ и компании "СК-Фармация", которая является единым дистрибьютором министерства здравоохранения страны.
"Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи – обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Аскар МаминМинистерство здравоохранения КазахстанаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСледственный комитет России (СК РФ)КазахстанВ мире
 
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