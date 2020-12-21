https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590199672.html

В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане

В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

аскар мамин

министерство здравоохранения казахстана

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

следственный комитет россии (ск рф)

казахстан

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ. В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года."Валидационная партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Партия будет отправлена на проверку разработчику вакцины - НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Карагандинский фармацевтический комплекс - инновационное биотехнологическое фармацевтическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам. Благодаря этому производство вакцины было налажено в рекордно короткие сроки", - отметили в РФПИ.Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Минздравом Казахстана, подписанного 4 декабря 2020 года. Уже 13 декабря для выпуска первой партии вакцины в Казахстан были осуществлены поставки необходимой субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 миллиона доз вакцины "Спутник V".Распространение вакцины на территории Казахстана будет осуществляться благодаря сотрудничеству РФПИ и компании "СК-Фармация", которая является единым дистрибьютором министерства здравоохранения страны."Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи – обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590175947.html

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590197711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, министерство здравоохранения казахстана, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, следственный комитет россии (ск рф), казахстан, в мире