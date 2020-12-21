В РФПИ оценили скорость запуска производства "Спутник V" в Казахстане
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", запущенное в понедельник в Казахстане, было налажено в рекордно короткие сроки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ. В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года.
"Валидационная партия вакцины выпущена сегодня Карагандинским фармацевтическим комплексом. Партия будет отправлена на проверку разработчику вакцины - НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Карагандинский фармацевтический комплекс - инновационное биотехнологическое фармацевтическое предприятие, которое обладает всем спектром необходимого оборудования, квалифицированным персоналом и отвечает международным стандартам. Благодаря этому производство вакцины было налажено в рекордно короткие сроки", - отметили в РФПИ.
Производство осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между РФПИ и Минздравом Казахстана, подписанного 4 декабря 2020 года. Уже 13 декабря для выпуска первой партии вакцины в Казахстан были осуществлены поставки необходимой субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 миллиона доз вакцины "Спутник V".
Распространение вакцины на территории Казахстана будет осуществляться благодаря сотрудничеству РФПИ и компании "СК-Фармация", которая является единым дистрибьютором министерства здравоохранения страны.
"Развертывание полномасштабного выпуска "Спутника V" в Казахстане приближает выполнение нашей общей задачи – обеспечения достаточного количества безопасной и эффективной вакцины для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время мы продолжаем взаимодействие с министерством здравоохранения и Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), который осуществляет экспертизу вакцинных препаратов, для регистрации вакцины на территории Казахстана", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19