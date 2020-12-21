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Выпущенную в Казахстане "Спутник V" отправили в Россию на проверку
Выпущенную в Казахстане "Спутник V" отправили в Россию на проверку
Опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане, отправлена в Россию для... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:56
2020-12-21T10:56
2020-12-21T10:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости. Опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане, отправлена в Россию для проверки качества, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V"."Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ", - говорится в сообщении минздрава.В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тысяч доз.По данным пресс-службы правительства, массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости.
Опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
, произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане
, отправлена в Россию для проверки качества, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин
посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V".
"Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ", - говорится в сообщении минздрава.
В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тысяч доз.
По данным пресс-службы правительства, массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф