https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590175947.html

Выпущенную в Казахстане "Спутник V" отправили в Россию на проверку

Выпущенную в Казахстане "Спутник V" отправили в Россию на проверку

Опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане, отправлена в Россию для... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:56

2020-12-21T10:56

2020-12-21T10:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

аскар мамин

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости. Опытная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане, отправлена в Россию для проверки качества, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V"."Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ", - говорится в сообщении минздрава.В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тысяч доз.По данным пресс-службы правительства, массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vaktsina-1590162024.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, казахстан, в мире