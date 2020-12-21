Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/kartochki-1590209386.html
Эксперт оценил идею вести продуктовые карточки для малоимущих
Эксперт оценил идею вести продуктовые карточки для малоимущих
Продуктовые карточки не решат проблем малоимущих граждан, а лишь создадут для них новые; вместо этого властям РФ в первую очередь стоит думать о снижении общих... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:33
2020-12-21T13:33
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032663_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_47c5a826f2cd94f33e4a094324744889.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Продуктовые карточки не решат проблем малоимущих граждан, а лишь создадут для них новые; вместо этого властям РФ в первую очередь стоит думать о снижении общих цен на продовольствие, заявил РИА Новости юрист, член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Вячеслав Егоров.Ранее в понедельник глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих."Введение карточек и социального питания не решит проблем малоимущих семей, а скорее создаст дополнительно их, когда людям снова придется стоять в очередях. Причем в очередях за тем, чего, я очень боюсь, не будет. Потому что это не будет выгодно бизнесу", - прокомментировал Егоров."Полагаю, лучшим выходом в данной ситуации было бы не введение карточек, а реальное снижение цен если не на все, то на большинство продуктов питания, включая и мясные изделия. Вот об этом нужно думать и договариваться с производителями, поставщиками, магазинами", - считает он."Во-первых, хотелось бы знать, что именно будет вписано в эти продуктовые карточки и социальное питание? Хлеб, молоко, подсолнечное масло, сливочное масло, сахар, макароны и, как я подозреваю, незаменимая гречка? Куда ж без гречки-то? И сколько это будет в килограммах или граммах на одного человека?" - интересуется юрист.Он подчеркнул, что все граждане, в том числе малоимущие, должны получать полноценное питание, которое невозможно обеспечить с помощью карточек. "С чем есть макароны или гречку? Просто так, без ничего, с маслом? Людям, тем более малоимущим, все же хочется питаться полноценно – с мясом, колбасой, консервами и так далее. Это все будет входить в карточки? Лично я сильно сомневаюсь в этом. Где перечень того, что будет входить в социальное питание? Я этого перечня не вижу", - сказал юрист.
https://ria.ru/20201218/produkty-1589888092.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590032663_6:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_a73f3355718a4ae0bd6234e2e1f87253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественная палата рф, общество

Эксперт оценил идею вести продуктовые карточки для малоимущих

13:33 21.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине "Реми"
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Продуктовые карточки не решат проблем малоимущих граждан, а лишь создадут для них новые; вместо этого властям РФ в первую очередь стоит думать о снижении общих цен на продовольствие, заявил РИА Новости юрист, член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Вячеслав Егоров.
Ранее в понедельник глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.
Покупатели в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 13:31
Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов
"Введение карточек и социального питания не решит проблем малоимущих семей, а скорее создаст дополнительно их, когда людям снова придется стоять в очередях. Причем в очередях за тем, чего, я очень боюсь, не будет. Потому что это не будет выгодно бизнесу", - прокомментировал Егоров.
"Полагаю, лучшим выходом в данной ситуации было бы не введение карточек, а реальное снижение цен если не на все, то на большинство продуктов питания, включая и мясные изделия. Вот об этом нужно думать и договариваться с производителями, поставщиками, магазинами", - считает он.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
"Во-первых, хотелось бы знать, что именно будет вписано в эти продуктовые карточки и социальное питание? Хлеб, молоко, подсолнечное масло, сливочное масло, сахар, макароны и, как я подозреваю, незаменимая гречка? Куда ж без гречки-то? И сколько это будет в килограммах или граммах на одного человека?" - интересуется юрист.
Он подчеркнул, что все граждане, в том числе малоимущие, должны получать полноценное питание, которое невозможно обеспечить с помощью карточек. "С чем есть макароны или гречку? Просто так, без ничего, с маслом? Людям, тем более малоимущим, все же хочется питаться полноценно – с мясом, колбасой, консервами и так далее. Это все будет входить в карточки? Лично я сильно сомневаюсь в этом. Где перечень того, что будет входить в социальное питание? Я этого перечня не вижу", - сказал юрист.
 
Общественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
05:43Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу
05:33Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
05:29Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики
Лента новостейМолния