https://ria.ru/20201221/kartochki-1590209386.html

Эксперт оценил идею вести продуктовые карточки для малоимущих

Эксперт оценил идею вести продуктовые карточки для малоимущих

Продуктовые карточки не решат проблем малоимущих граждан, а лишь создадут для них новые; вместо этого властям РФ в первую очередь стоит думать о снижении общих... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:33

2020-12-21T13:33

2020-12-21T13:33

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Продуктовые карточки не решат проблем малоимущих граждан, а лишь создадут для них новые; вместо этого властям РФ в первую очередь стоит думать о снижении общих цен на продовольствие, заявил РИА Новости юрист, член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Вячеслав Егоров.Ранее в понедельник глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих."Введение карточек и социального питания не решит проблем малоимущих семей, а скорее создаст дополнительно их, когда людям снова придется стоять в очередях. Причем в очередях за тем, чего, я очень боюсь, не будет. Потому что это не будет выгодно бизнесу", - прокомментировал Егоров."Полагаю, лучшим выходом в данной ситуации было бы не введение карточек, а реальное снижение цен если не на все, то на большинство продуктов питания, включая и мясные изделия. Вот об этом нужно думать и договариваться с производителями, поставщиками, магазинами", - считает он."Во-первых, хотелось бы знать, что именно будет вписано в эти продуктовые карточки и социальное питание? Хлеб, молоко, подсолнечное масло, сливочное масло, сахар, макароны и, как я подозреваю, незаменимая гречка? Куда ж без гречки-то? И сколько это будет в килограммах или граммах на одного человека?" - интересуется юрист.Он подчеркнул, что все граждане, в том числе малоимущие, должны получать полноценное питание, которое невозможно обеспечить с помощью карточек. "С чем есть макароны или гречку? Просто так, без ничего, с маслом? Людям, тем более малоимущим, все же хочется питаться полноценно – с мясом, колбасой, консервами и так далее. Это все будет входить в карточки? Лично я сильно сомневаюсь в этом. Где перечень того, что будет входить в социальное питание? Я этого перечня не вижу", - сказал юрист.

https://ria.ru/20201218/produkty-1589888092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, общество