https://ria.ru/20201221/kanikuly-1590153116.html

Исследование: россияне выступают против сокращения новогодних каникул

Исследование: россияне выступают против сокращения новогодних каникул

Большинство россиян не согласны с мнением, что новогодние каникулы нужно сократить, доля противников такого решения выше среди молодых людей до 44 лет, показало РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T05:12

2020-12-21T05:12

2020-12-21T05:12

новый год—2021

россия

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Большинство россиян не согласны с мнением, что новогодние каникулы нужно сократить, доля противников такого решения выше среди молодых людей до 44 лет, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно ему, 59% респондентов не согласны с предложениями сократить новогодние каникулы, за выступает около трети опрошенных (31%). Доля противников такого решения чуть выше среди женщин (62%), чем среди мужчин (56%).Исследование также показало, что чем старше были опрошенные, тем охотнее они соглашались с тем, что количество дней отдыха необходимо сократить. С предложением согласились 53% соискателей в возрасте от 55 лет, среди 45-54 летних - 51%, среди 35-44 летних - 42%, среди 25-34 летних - 28%, среди 18 -24 летних - 15%, а среди тех, кому 17 лет и меньше - всего 10%.При этом наличие работы практически не влияет на неготовность россиян к сокращению зимних каникул. Среди тех, у кого нет работы, против высказались 59%, среди работающих в компаниях - 62%, а среди фрилансеров и владельцев частного бизнеса - 51%.Выше всего доля тех, кто согласен с сокращением новогодних каникул, в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно). Наименьшая доля приходится на представителей сферы закупок (28%), искусства и массмедиа (27%), а также студентов и людей, находящихся в начале карьеры (18%).По-разному оценивают предложение и в субъектах страны. Ивановская область оказалась единственным регионом, где идею сократить новогодние праздники поддержало больше половины соискателей (51%). За ней идут Республика Коми (46%) и Астраханская область (44%). Меньше всего согласны с этой идеей жители Хабаровского (20%) и Забайкальского краев (19%).Исследование проводилось с 27 ноября по 7 декабря среди 12 966 соискателей, из них 7 034 не работают, 4 796 работают в компаниях, 1 136 работают, но не в компаниях (фриланс, свой бизнес и другие).

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/novyygod-1589768233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/novyy-god-1590044638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество