https://ria.ru/20201221/kaliningrad-1590224424.html

Роспотребнадзор призвал запретить новогодние ярмарки в Калининграде

Роспотребнадзор призвал запретить новогодние ярмарки в Калининграде

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло предписание региональному правительству запретить с понедельника новогодние ярмарки, стрит-фуды и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:32

2020-12-21T14:32

2020-12-21T18:05

туристы

новости - туризм

туризм

коронавирус в россии

ярмарки

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578804445_0:247:2826:1837_1920x0_80_0_0_f7bacfbbe844c8d81d2de9a683543f0a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло предписание региональному правительству запретить с понедельника новогодние ярмарки, стрит-фуды и уличные гуляния, сообщили РИА Новости в ведомстве."Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов", - сообщили в управлении.Такое решение принято после проверки новогодней ярмарки, которая открылась 18 декабря на острове Канта возле Кафедрального собора в Калининграде. Специалисты обратили внимание на то, что в условиях распространения инфекции организация мероприятия противоречит санитарным требованиям. Гости праздника не соблюдают социальную дистанцию, масочный режим, личную гигиену.Организаторами ярмарки выступили государственное автономное учреждение Калининградской области "Кафедральный собор" и Фестивальная дирекция, входящая в структуру регионального министерства культуры и туризма.Ранее губернатор Антон Алиханов в Instagram на вопрос пользователя о том, почему в разгар пандемии разрешили проводить ярмарку с большим скоплением людей, сообщил, что меры уже принимаются.Всего на 21 декабря в Калининградской области, где проживает почти один миллион человек, на COVID-19 обследованы почти 429 тысяч человек. Выявлено 15682 случая заражения (200 за последние сутки), 12205 человек выздоровели (63 за сутки), скончались 162, остаются под медицинским наблюдением 10,2 тысячи пациента.

https://ria.ru/20201215/kaliningrad-1589407123.html

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, новости - туризм, коронавирус в россии, ярмарки, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград