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https://ria.ru/20201221/kaliningrad-1590224424.html
Роспотребнадзор призвал запретить новогодние ярмарки в Калининграде
Роспотребнадзор призвал запретить новогодние ярмарки в Калининграде
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло предписание региональному правительству запретить с понедельника новогодние ярмарки, стрит-фуды и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:32
2020-12-21T18:05
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло предписание региональному правительству запретить с понедельника новогодние ярмарки, стрит-фуды и уличные гуляния, сообщили РИА Новости в ведомстве."Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов", - сообщили в управлении.Такое решение принято после проверки новогодней ярмарки, которая открылась 18 декабря на острове Канта возле Кафедрального собора в Калининграде. Специалисты обратили внимание на то, что в условиях распространения инфекции организация мероприятия противоречит санитарным требованиям. Гости праздника не соблюдают социальную дистанцию, масочный режим, личную гигиену.Организаторами ярмарки выступили государственное автономное учреждение Калининградской области "Кафедральный собор" и Фестивальная дирекция, входящая в структуру регионального министерства культуры и туризма.Ранее губернатор Антон Алиханов в Instagram на вопрос пользователя о том, почему в разгар пандемии разрешили проводить ярмарку с большим скоплением людей, сообщил, что меры уже принимаются.Всего на 21 декабря в Калининградской области, где проживает почти один миллион человек, на COVID-19 обследованы почти 429 тысяч человек. Выявлено 15682 случая заражения (200 за последние сутки), 12205 человек выздоровели (63 за сутки), скончались 162, остаются под медицинским наблюдением 10,2 тысячи пациента.
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туристы, новости - туризм, коронавирус в россии, ярмарки, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград

Роспотребнадзор призвал запретить новогодние ярмарки в Калининграде

14:32 21.12.2020 (обновлено: 18:05 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБранденбургские ворота в Калининграде
Бранденбургские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло предписание региональному правительству запретить с понедельника новогодние ярмарки, стрит-фуды и уличные гуляния, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов", - сообщили в управлении.
Такое решение принято после проверки новогодней ярмарки, которая открылась 18 декабря на острове Канта возле Кафедрального собора в Калининграде. Специалисты обратили внимание на то, что в условиях распространения инфекции организация мероприятия противоречит санитарным требованиям. Гости праздника не соблюдают социальную дистанцию, масочный режим, личную гигиену.
Организаторами ярмарки выступили государственное автономное учреждение Калининградской области "Кафедральный собор" и Фестивальная дирекция, входящая в структуру регионального министерства культуры и туризма.
Ранее губернатор Антон Алиханов в Instagram на вопрос пользователя о том, почему в разгар пандемии разрешили проводить ярмарку с большим скоплением людей, сообщил, что меры уже принимаются.
Всего на 21 декабря в Калининградской области, где проживает почти один миллион человек, на COVID-19 обследованы почти 429 тысяч человек. Выявлено 15682 случая заражения (200 за последние сутки), 12205 человек выздоровели (63 за сутки), скончались 162, остаются под медицинским наблюдением 10,2 тысячи пациента.
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