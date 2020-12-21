https://ria.ru/20201221/izdevatelstvo-1590222992.html

В Якутии проверяют видео с издевательствами над лисой

В Якутии проверяют видео с издевательствами над лисой

Министерство экологии Якутии начало проверку после видео с жестоким издевательством над лисой, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:23

2020-12-21T14:23

2020-12-21T14:55

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство экологии Якутии начало проверку после видео с жестоким издевательством над лисой, сообщила пресс-служба ведомства.В понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором."Министерство экологии <…> проводит проверку по факту распространения видео в социальных сетях, где два неустановленных лица производят добычу лисы недопустимым способом, а также с применением транспортного средства. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки <…> преступления, предусмотренного статьей 245 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса", — отметили в пресс-службе.Материалы проверки будут направлены в МВД по Якутии для уголовного преследования правонарушителей.

https://ria.ru/20201002/medved-1578110367.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия