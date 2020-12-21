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В Якутии проверяют видео с издевательствами над лисой
В Якутии проверяют видео с издевательствами над лисой
Министерство экологии Якутии начало проверку после видео с жестоким издевательством над лисой, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:23
2020-12-21T14:55
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство экологии Якутии начало проверку после видео с жестоким издевательством над лисой, сообщила пресс-служба ведомства.В понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором."Министерство экологии &lt;…&gt; проводит проверку по факту распространения видео в социальных сетях, где два неустановленных лица производят добычу лисы недопустимым способом, а также с применением транспортного средства. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки &lt;…&gt; преступления, предусмотренного статьей 245 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса", — отметили в пресс-службе.Материалы проверки будут направлены в МВД по Якутии для уголовного преследования правонарушителей.
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии проверяют видео с издевательствами над лисой

14:23 21.12.2020 (обновлено: 14:55 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Министерство экологии Якутии начало проверку после видео с жестоким издевательством над лисой, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.
"Министерство экологии <…> проводит проверку по факту распространения видео в социальных сетях, где два неустановленных лица производят добычу лисы недопустимым способом, а также с применением транспортного средства. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки <…> преступления, предусмотренного статьей 245 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса", — отметили в пресс-службе.
Материалы проверки будут направлены в МВД по Якутии для уголовного преследования правонарушителей.
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