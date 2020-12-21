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Испания усилила контроль за пассажирами из Великобритании
Испания усилила контроль за пассажирами из Великобритании
Испания пока не будет приостанавливать прием рейсов из Великобритании, однако усилит контроль за пассажирами, прибывающими из этой страны, следует из сообщения... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:27
2020-12-21T00:27
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
испания
в мире
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания пока не будет приостанавливать прием рейсов из Великобритании, однако усилит контроль за пассажирами, прибывающими из этой страны, следует из сообщения правительства.Мадрид вечером в воскресенье вновь призвал страны ЕС "принять скоординированные меры относительно рейсов из Соединенного Королевства", заявил, что любое решение "должно быть общим" и необходимо "избегать односторонних действий".В настоящее время пассажиры, которые приезжают в Испанию по воздуху или морю из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, должны предоставить тексты на отсутствие коронавируса, сделанные максимум за 72 часа до прибытия.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После этого ряд стран приняли решение о временной приостановке приема авиарейсов из Великобритании. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, испания, в мире
МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Испания
пока не будет приостанавливать прием рейсов из Великобритании
, однако усилит контроль за пассажирами, прибывающими из этой страны, следует из сообщения правительства.
Мадрид вечером в воскресенье вновь призвал страны ЕС "принять скоординированные меры относительно рейсов из Соединенного Королевства", заявил, что любое решение "должно быть общим" и необходимо "избегать односторонних действий".
"В качестве немедленной меры в связи с ситуацией, о которой сообщили британские власти, правительство объявляет об усилении проверочного контроля тестов ПЦР в аэропортах и портах для людей, прибывающих из Великобритании", - заявили в правительстве.
В настоящее время пассажиры, которые приезжают в Испанию по воздуху или морю из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, должны предоставить тексты на отсутствие коронавируса, сделанные максимум за 72 часа до прибытия.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После этого ряд стран приняли решение о временной приостановке приема авиарейсов из Великобритании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.