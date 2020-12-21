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Глава МИД Ирана заявил о последнем шансе Европы сохранить ядерную сделку
Глава МИД Ирана заявил о последнем шансе Европы сохранить ядерную сделку
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Европы остался последний шанс сохранить ядерную сделку. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:33
2020-12-21T22:33
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
евросоюз
франция
европа
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Европы остался последний шанс сохранить ядерную сделку.В понедельник на уровне глав МИД состоялась видеоконференция стран-участник ядерной сделки (Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай), по итогам которой стороны выразили готовность поддержать возможное возвращение к сделке США."Во время министерской встречи оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий я подчеркнул, что у Евротройки (Великобритания, Франция и Германия)/Евросоюза остался последний шанс сохранить СВПД", - написал Зариф в Twitter.По его словам, данные о торговле демонстрируют, что Европа нарушила свои обязательства по ядерной сделке и на ней лежит ответственность за "непоправимый ущерб, нанесенный иранцам".Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, евросоюз, франция, европа, сша, в мире

Глава МИД Ирана заявил о последнем шансе Европы сохранить ядерную сделку

22:33 21.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Европы остался последний шанс сохранить ядерную сделку.
В понедельник на уровне глав МИД состоялась видеоконференция стран-участник ядерной сделки (Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай), по итогам которой стороны выразили готовность поддержать возможное возвращение к сделке США.
"Во время министерской встречи оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий я подчеркнул, что у Евротройки (Великобритания, Франция и Германия)/Евросоюза остался последний шанс сохранить СВПД", - написал Зариф в Twitter.
По его словам, данные о торговле демонстрируют, что Европа нарушила свои обязательства по ядерной сделке и на ней лежит ответственность за "непоправимый ущерб, нанесенный иранцам".
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 10:58
Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифЕвросоюзФранцияЕвропаСШАВ мире
 
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