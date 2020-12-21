https://ria.ru/20201221/iran-1590178144.html

Иран пообещал представить доклад по сбитому украинскому самолету

Иран пообещал представить доклад по сбитому украинскому самолету

Иран перед годовщиной катастрофы украинского самолета под Тегераном обещает представить доклад по ходу расследования. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:06

2020-12-21T11:06

2020-12-21T11:06

крушение украинского самолета в иране

boeing 737-800

международные авиалинии украины

мид ирана

швеция

иран

сша

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ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Иран перед годовщиной катастрофы украинского самолета под Тегераном обещает представить доклад по ходу расследования."Мы прилагаем все усилия, чтобы работа в этом направлении продвигалась прозрачно, но тема непростая, очень сложная. Различные структуры занимаются этим делом", - заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе брифинга.По его словам, Иран перед годовщиной авиакатастрофы в ближайшее время представит Украине и другим сторонам доклад. "Сегодня или завтра - до годовщины катастрофы - будет опубликован технический доклад и представлен украинской стороне и тем, кто должен знать об этом докладе", - сказал Хатибзаде во время брифинга.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200718/1574529745.html

швеция

иран

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Катастрофа в небе над Тегераном Около 180 человек погибли в авиакатастрофе Boing 737. Самолет «Международных авиалиний Украины» совершал рейс из Тегерана в Киев. Лайнер упал после двух минут полета. Россиян на борту не было. Причиной катастрофы называют возгорание двигателя. Авиакомпании мира приостанавливают полеты над территориями Ирана и Ирака. Президент Украины прервал поездку в Оман и поручил возбудить уголовное дело. Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями. 2020-12-21T11:06 true PT2M18S

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