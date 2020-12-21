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https://ria.ru/20201221/interpol-1590236179.html
Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации
Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток спрогнозировал всплеск криминальной активности в ходе поставок вакцин от коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:21
2020-12-21T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
интерпол
азия
в мире
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток спрогнозировал всплеск криминальной активности в ходе поставок вакцин от коронавируса."Вакцина – это жидкое золото 2021 года ("жидким золотом" обычно называют нефть по аналогии с русским "черное золотое" - ред.). Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году. Мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому. С появление вакцин преступность серьезно вырастет. Мы будем наблюдать кражи, взломы хранилищ, нападения на транспорт с вакцинами, коррупция по многих местах будет свирепствовать, чтобы быстрее получить доступ к ценному материалу. Еще до регистрации вакцин преступники распространяли фальшивые вакцины", - заявил он изданию Wirtschaftswoche.По его словам, пандемия коронавируса в целом дала преступникам новые возможности и повлекла за собой "пандемию преступности"."Такого явления за свою долгую полицейскую карьеру я не видел: вирус распространяется из Азии на все континенты, а за ним следует волна криминала, так сказать, параллельная пандемия преступлений. Преступные группировки с первых минут начали обдумывать, как сделать кассу на COVID-19. Вместо того, чтобы как прежде, например, фальсифицировать медикаменты, они моментально переключились на фальшивые средства дезинфекции, якобы противовирусные препараты и низкопробные маски. После того, как в марте мы начали координировать операцию 90 стран против производственного пиратства, мы выявили к настоящему моменту фальшивые защитные медицинские материалы на сумму в 15 миллионов долларов", - заявил Шток.Особенно активно злоумышленники используют возможности современных средств связи. Так, например, традиционный способ мошенничества, называемый "трюк с внуком", когда злоумышленники звонят пожилым жертвам, представляясь родственниками, якобы попавшими в беду, и просят перечислить деньги или передать их через сообщника, в ходе пандемии "приспособился" под пандемию, и пожилым людям звонят "родственники", которые якобы попали в больницу после заражения коронавирусом. Переход на дистанционный режим работы также дает новые возможности злоумышленникам, говорит Шток. "Плохо защищенные персональные компьютеры открывают для киберпреступников возможность внедриться в сети компаний. Если государства в ходе вызванного пандемией кризиса предлагают свободную от бюрократии финансовую помощь через интернет-порталы, это тоже привлекает криминал", - заявил он.Он пояснил, что злоумышленники используют для этого украденные идентификационные данные, перенаправляют тех, кто планирует подать заявку на помощь, на фальшивые сайты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya-1589659854.html
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коронавирус covid-19, интерпол, азия, в мире

Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации

15:21 21.12.2020
 
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Laurent Cipriani
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток спрогнозировал всплеск криминальной активности в ходе поставок вакцин от коронавируса.
"Вакцина – это жидкое золото 2021 года ("жидким золотом" обычно называют нефть по аналогии с русским "черное золотое" - ред.). Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году. Мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому. С появление вакцин преступность серьезно вырастет. Мы будем наблюдать кражи, взломы хранилищ, нападения на транспорт с вакцинами, коррупция по многих местах будет свирепствовать, чтобы быстрее получить доступ к ценному материалу. Еще до регистрации вакцин преступники распространяли фальшивые вакцины", - заявил он изданию Wirtschaftswoche.
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По его словам, пандемия коронавируса в целом дала преступникам новые возможности и повлекла за собой "пандемию преступности".
"Такого явления за свою долгую полицейскую карьеру я не видел: вирус распространяется из Азии на все континенты, а за ним следует волна криминала, так сказать, параллельная пандемия преступлений. Преступные группировки с первых минут начали обдумывать, как сделать кассу на COVID-19. Вместо того, чтобы как прежде, например, фальсифицировать медикаменты, они моментально переключились на фальшивые средства дезинфекции, якобы противовирусные препараты и низкопробные маски. После того, как в марте мы начали координировать операцию 90 стран против производственного пиратства, мы выявили к настоящему моменту фальшивые защитные медицинские материалы на сумму в 15 миллионов долларов", - заявил Шток.
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Особенно активно злоумышленники используют возможности современных средств связи. Так, например, традиционный способ мошенничества, называемый "трюк с внуком", когда злоумышленники звонят пожилым жертвам, представляясь родственниками, якобы попавшими в беду, и просят перечислить деньги или передать их через сообщника, в ходе пандемии "приспособился" под пандемию, и пожилым людям звонят "родственники", которые якобы попали в больницу после заражения коронавирусом. Переход на дистанционный режим работы также дает новые возможности злоумышленникам, говорит Шток. "Плохо защищенные персональные компьютеры открывают для киберпреступников возможность внедриться в сети компаний. Если государства в ходе вызванного пандемией кризиса предлагают свободную от бюрократии финансовую помощь через интернет-порталы, это тоже привлекает криминал", - заявил он.
Он пояснил, что злоумышленники используют для этого украденные идентификационные данные, перенаправляют тех, кто планирует подать заявку на помощь, на фальшивые сайты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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