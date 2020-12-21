https://ria.ru/20201221/infarkt-1590246625.html

Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта

Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта

Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:09

2020-12-21T16:09

2020-12-21T16:09

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой сосудов. Он добавил, что этот процесс вызывает атеросклероз, что может в будущем вызвать инфаркт или инсульт. Чтобы предотвратить атеросклероз, а заодно и другие проблемы с сосудами, ученый призывает регулярно заниматься спортом. По его словам, необходим хотя бы один час физической нагрузки каждый день.Во-вторых, необходимо придерживаться здорового питания. Врач порекомендовал минимизировать потребление алкоголя и сахара, а вместо этого отдать предпочтение овощам и нежирной пище.Третий шаг — избегать стресса, страхов и переживаний.

https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество