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Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта
Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта
Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:09
2020-12-21T16:09
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой сосудов. Он добавил, что этот процесс вызывает атеросклероз, что может в будущем вызвать инфаркт или инсульт. Чтобы предотвратить атеросклероз, а заодно и другие проблемы с сосудами, ученый призывает регулярно заниматься спортом. По его словам, необходим хотя бы один час физической нагрузки каждый день.Во-вторых, необходимо придерживаться здорового питания. Врач порекомендовал минимизировать потребление алкоголя и сахара, а вместо этого отдать предпочтение овощам и нежирной пище.Третий шаг — избегать стресса, страхов и переживаний.
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здоровье - общество

Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта

16:09 21.12.2020
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой сосудов.
"Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир", — объяснил Гренемейер в беседе с FOCUS.
Он добавил, что этот процесс вызывает атеросклероз, что может в будущем вызвать инфаркт или инсульт.
Чтобы предотвратить атеросклероз, а заодно и другие проблемы с сосудами, ученый призывает регулярно заниматься спортом. По его словам, необходим хотя бы один час физической нагрузки каждый день.
Во-вторых, необходимо придерживаться здорового питания. Врач порекомендовал минимизировать потребление алкоголя и сахара, а вместо этого отдать предпочтение овощам и нежирной пище.
Третий шаг — избегать стресса, страхов и переживаний.
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