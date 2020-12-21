https://ria.ru/20201221/indiya-1590221337.html
Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года
Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года
Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:51
2020-12-21T15:51
2020-12-21T19:46
коронавирус covid-19
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587355719_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_b5ef7f9831dc52ac5f3bf0f8ca768246.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.Индия с началом пандемии коронавируса в марте прекратила регулярное международное пассажирское авиасообщение и ввела режим изоляции для предотвращения распространения заболевания. Индустрия туризма наиболее сильно пострадала в результате введенных ограничений. По приблизительной оценке экспертов, потери в этой сфере составили сотни миллионов долларов."По мере того, как будут продвигаться программы вакцинации как в Индии, так и в России, может более предметно ставиться и вопрос возвращения путешественников. Я думаю, что мы можем ожидать этого в будущем году", — сказал посол.Он добавил, что более вероятно, что "туристы вернутся в следующем туристическом сезоне, который в Индии открывается в ноябре".
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587355719_50:0:761:533_1920x0_80_0_0_d6b280373ddd0fdcf32d7a0efbf68912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
Индия с началом пандемии коронавируса в марте прекратила регулярное международное пассажирское авиасообщение и ввела режим изоляции для предотвращения распространения заболевания. Индустрия туризма наиболее сильно пострадала в результате введенных ограничений. По приблизительной оценке экспертов, потери в этой сфере составили сотни миллионов долларов.
"По мере того, как будут продвигаться программы вакцинации как в Индии, так и в России, может более предметно ставиться и вопрос возвращения путешественников. Я думаю, что мы можем ожидать этого в будущем году", — сказал посол.
Он добавил, что более вероятно, что "туристы вернутся в следующем туристическом сезоне, который в Индии открывается в ноябре".