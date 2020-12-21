https://ria.ru/20201221/indiya-1590221337.html

Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года

Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года

Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:51

2020-12-21T15:51

2020-12-21T19:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.Индия с началом пандемии коронавируса в марте прекратила регулярное международное пассажирское авиасообщение и ввела режим изоляции для предотвращения распространения заболевания. Индустрия туризма наиболее сильно пострадала в результате введенных ограничений. По приблизительной оценке экспертов, потери в этой сфере составили сотни миллионов долларов."По мере того, как будут продвигаться программы вакцинации как в Индии, так и в России, может более предметно ставиться и вопрос возвращения путешественников. Я думаю, что мы можем ожидать этого в будущем году", — сказал посол.Он добавил, что более вероятно, что "туристы вернутся в следующем туристическом сезоне, который в Индии открывается в ноябре".

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, индия