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https://ria.ru/20201221/indiya-1590221337.html
Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года
Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года
Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:51
2020-12-21T19:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.Индия с началом пандемии коронавируса в марте прекратила регулярное международное пассажирское авиасообщение и ввела режим изоляции для предотвращения распространения заболевания. Индустрия туризма наиболее сильно пострадала в результате введенных ограничений. По приблизительной оценке экспертов, потери в этой сфере составили сотни миллионов долларов."По мере того, как будут продвигаться программы вакцинации как в Индии, так и в России, может более предметно ставиться и вопрос возвращения путешественников. Я думаю, что мы можем ожидать этого в будущем году", — сказал посол.Он добавил, что более вероятно, что "туристы вернутся в следующем туристическом сезоне, который в Индии открывается в ноябре".
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, индия

Посол считает, что Индия откроется для россиян к ноябрю 2021 года

15:51 21.12.2020 (обновлено: 19:46 21.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) / Железная колонна в Дели
Железная колонна в Дели - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Возвращение туристов в Индию может начаться и в первой половине следующего года, но, скорее всего, это произойдет в ноябре 2021 года, сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
Индия с началом пандемии коронавируса в марте прекратила регулярное международное пассажирское авиасообщение и ввела режим изоляции для предотвращения распространения заболевания. Индустрия туризма наиболее сильно пострадала в результате введенных ограничений. По приблизительной оценке экспертов, потери в этой сфере составили сотни миллионов долларов.
"По мере того, как будут продвигаться программы вакцинации как в Индии, так и в России, может более предметно ставиться и вопрос возвращения путешественников. Я думаю, что мы можем ожидать этого в будущем году", — сказал посол.
Он добавил, что более вероятно, что "туристы вернутся в следующем туристическом сезоне, который в Индии открывается в ноябре".
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