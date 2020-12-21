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Назван простой способ защитить иммунитет
Назван простой способ защитить иммунитет
Правильное питание – залог здоровья, особенно в пандемию коронавируса. Как укрепить иммунитет с помощью грамотно составленного меню, в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T04:08
2020-12-21T04:08
2020-12-21T04:08
коронавирус covid-19
нурия дианова
иммунитет
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правильное питание – залог здоровья, особенно в пандемию коронавируса. Как укрепить иммунитет с помощью грамотно составленного меню, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. Главное ‒ чтобы в каждый прием пищи входил какой-то вид белка, объяснила Нурия Дианова. Она предложила примерное меню на один день.На обед ‒ птица или рыба, и не забыть про овощи – источник витаминов и углеводов.На ужин лучше приготовить что-то легкое, например овощной омлет."Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и все. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки", ‒ пояснила Нурия Дианова.На полдник можно взять хлебцы и хумус, а для легкого перекуса подойдут 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.По словам диетолога, благодаря грамотно составленному рациону организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.
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коронавирус covid-19, нурия дианова, иммунитет, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Правильное питание – залог здоровья, особенно в пандемию коронавируса. Как укрепить иммунитет
с помощью грамотно составленного меню, в интервью радио Sputnik
рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова
.
По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. Главное ‒ чтобы в каждый прием пищи входил какой-то вид белка, объяснила Нурия Дианова. Она предложила примерное меню на один день.
"На завтрак – это каша с кусочком сыра, в котором содержится животный белок, а в каше – растительный. Каша на молоке – идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому нужно добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку", – отметила врач.
На обед ‒ птица или рыба, и не забыть про овощи – источник витаминов и углеводов.
На ужин лучше приготовить что-то легкое, например овощной омлет.
"Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и все. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки", ‒ пояснила Нурия Дианова.
На полдник можно взять хлебцы и хумус, а для легкого перекуса подойдут 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.
По словам диетолога, благодаря грамотно составленному рациону организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.