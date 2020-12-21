https://ria.ru/20201221/immunitet-1590152226.html

Назван простой способ защитить иммунитет

Назван простой способ защитить иммунитет

Правильное питание – залог здоровья, особенно в пандемию коронавируса. Как укрепить иммунитет с помощью грамотно составленного меню, в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T04:08

2020-12-21T04:08

2020-12-21T04:08

коронавирус covid-19

нурия дианова

иммунитет

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правильное питание – залог здоровья, особенно в пандемию коронавируса. Как укрепить иммунитет с помощью грамотно составленного меню, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. Главное ‒ чтобы в каждый прием пищи входил какой-то вид белка, объяснила Нурия Дианова. Она предложила примерное меню на один день.На обед ‒ птица или рыба, и не забыть про овощи – источник витаминов и углеводов.На ужин лучше приготовить что-то легкое, например овощной омлет."Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и все. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки", ‒ пояснила Нурия Дианова.На полдник можно взять хлебцы и хумус, а для легкого перекуса подойдут 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.По словам диетолога, благодаря грамотно составленному рациону организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.

https://rsport.ria.ru/20201219/tykva-1589983147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нурия дианова, иммунитет, здоровье - общество, общество