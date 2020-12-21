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Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:55
2020-12-21T15:55
2020-12-21T16:25
наука
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huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.Основная камера флагмана китайской компании набрала 139 баллов. Камеру похвалили за широкий динамический диапазон вне зависимости от условий съемки. Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низким уровнем шума при съемке сверхширокоугольной камерой.В то же время экспертам не понравилась малая глубина резкости и периодически возникающие сбои при фокусировании на переднем плане. Наконец, пользователи могут столкнуться с тем, что в некоторых сценах наблюдается несоответствие готовой фотографии изображению в режиме LiveView.Huawei Mate 40 Pro+ в России не продается, для нашего рынка доступна версия Huawei Mate 40 Pro. Конфигурация 8/256 Гб предлагается за 89 999 рублей.
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android, huawei technologies, технологии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли
тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.
Основная камера флагмана китайской компании набрала 139 баллов. Камеру похвалили за широкий динамический диапазон вне зависимости от условий съемки. Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низким уровнем шума при съемке сверхширокоугольной камерой.
В то же время экспертам не понравилась малая глубина резкости и периодически возникающие сбои при фокусировании на переднем плане. Наконец, пользователи могут столкнуться с тем, что в некоторых сценах наблюдается несоответствие готовой фотографии изображению в режиме LiveView.
Huawei Mate 40 Pro+ в России не продается, для нашего рынка доступна версия Huawei Mate 40 Pro. Конфигурация 8/256 Гб предлагается за 89 999 рублей.