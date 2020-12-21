https://ria.ru/20201221/grachevskiy-1590199956.html

Борис Грачевский заразился коронавирусом

Борис Грачевский заразился коронавирусом

Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:48

2020-12-21T12:48

2020-12-21T12:48

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально."Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", - сказал Грачевский в ответ на вопрос РИА Новости о том, действительно ли он болеет коронавирусом.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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