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Борис Грачевский заразился коронавирусом
Борис Грачевский заразился коронавирусом
Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:48
2020-12-21T12:48
2020-12-21T12:48
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально."Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", - сказал Грачевский в ответ на вопрос РИА Новости о том, действительно ли он болеет коронавирусом.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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