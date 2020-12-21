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Борис Грачевский заразился коронавирусом
Борис Грачевский заразился коронавирусом
Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:48
2020-12-21T12:48
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально."Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", - сказал Грачевский в ответ на вопрос РИА Новости о том, действительно ли он болеет коронавирусом.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Борис Грачевский заразился коронавирусом

12:48 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, он находится дома и чувствует себя нормально.
"Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", - сказал Грачевский в ответ на вопрос РИА Новости о том, действительно ли он болеет коронавирусом.
Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ГрачевскийКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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