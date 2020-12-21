https://ria.ru/20201221/gossovet-1590251710.html
Госсовет разработает показатели по оценке работы губернаторов
Госсовет разработает показатели по оценке работы губернаторов
Госсовет вместе с губернаторами разработает критерии эффективности деятельности глав регионов, сказал помощник президента РФ, секретарь Государственного совета... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:36
2020-12-21T16:36
2020-12-21T16:36
игорь левитин
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госсовет вместе с губернаторами разработает критерии эффективности деятельности глав регионов, сказал помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин."Госсовет будет участвовать в разработке согласования, утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления ... То есть оценка деятельности губернаторов и местным властям будет проходить на площадке Госсовета", - сказал Левитин журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил состав Государственного совета РФ, его возглавил он сам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
https://ria.ru/20201221/gossovet-1590240292.html
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игорь левитин, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика