https://ria.ru/20201221/gospitalizatsiya-1590182000.html

В Москве за сутки госпитализировали 1585 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1585 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 1585 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 487 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1585 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 487 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."За последние сутки госпитализировано 1585 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 487 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,6% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 12% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/soobschenie-1590154527.html

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