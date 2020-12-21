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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/golod-1590220575.html
Голод станет одной из проблем мусульман Азии и Африки, считают эксперты
Голод станет одной из проблем мусульман Азии и Африки, считают эксперты
Голод, наряду с ухудшением положения мигрантов и ростом исламофобии в том числе в странах Европы, станет одной из проблем для мусульман в ближайшие годы,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:19
2020-12-21T14:19
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Голод, наряду с ухудшением положения мигрантов и ростом исламофобии в том числе в странах Европы, станет одной из проблем для мусульман в ближайшие годы, говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".В докладе отмечается, что в результате возникновения эпидемии коронавируса положение мусульман значительно ухудшилось."По данным Всемирной продовольственной программы ООН, миру грозит голод беспрецедентного масштаба. Число людей, находящихся на грани голодной смерти, может увеличиться в течение ближайшего года в два раза и достичь 270 миллионов человек. Значительная часть людей, которым грозит голод, проживает в мусульманских странах и регионах Азии и Африки", - сказано в докладе.Другой проблемой, вызванной пандемией, стало "ухудшение положения мусульман-мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих как в странах Азии и Африки, так и в Европе".Также серьезное воздействие на положение мусульман оказывают негативные эффекты от миграционного кризиса и действий террористов. "Следствием данных процессов является дальнейшая радикализация общественных настроений в странах Западной Европы и Северной Америки, рост исламофобии и притеснений мусульман", - говорится в докладе.
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религия, западная европа, новости - религия и мировоззрение, европа, азия, оон

Голод станет одной из проблем мусульман Азии и Африки, считают эксперты

14:19 21.12.2020
 
© AP Photo / Greg MarinovichГолодные дети Сомали
Голодные дети Сомали - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Greg Marinovich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Голод, наряду с ухудшением положения мигрантов и ростом исламофобии в том числе в странах Европы, станет одной из проблем для мусульман в ближайшие годы, говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
В докладе отмечается, что в результате возникновения эпидемии коронавируса положение мусульман значительно ухудшилось.
"По данным Всемирной продовольственной программы ООН, миру грозит голод беспрецедентного масштаба. Число людей, находящихся на грани голодной смерти, может увеличиться в течение ближайшего года в два раза и достичь 270 миллионов человек. Значительная часть людей, которым грозит голод, проживает в мусульманских странах и регионах Азии и Африки", - сказано в докладе.
Другой проблемой, вызванной пандемией, стало "ухудшение положения мусульман-мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих как в странах Азии и Африки, так и в Европе".
Также серьезное воздействие на положение мусульман оказывают негативные эффекты от миграционного кризиса и действий террористов. "Следствием данных процессов является дальнейшая радикализация общественных настроений в странах Западной Европы и Северной Америки, рост исламофобии и притеснений мусульман", - говорится в докладе.
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