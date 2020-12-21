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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды, сообщение опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T03:41
2020-12-21T03:41
новый год—2021
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.Также покупателей просят обратить внимание на маркировку гирлянды, которая может быть размещена на упаковке, этикетке или листке-вкладыше. Помимо этого, необходимо помнить, что не все гирлянды служат для украшения елки. Для украшения новогоднего дерева рекомендуется использовать гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Обычно ее указывают на ярлыке, прикрепленном у вилки. Предпочтительнее выбирать гирлянды с адаптером."Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратный миллиметра, а сам провод должен иметь толстую изоляцию ... Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше – то три", - добавляется на сайте.Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендуют ознакомиться с документом, подтверждающим качество и безопасность елочной гирлянды. Там должна быть указана ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.Отмечается, что при покупке гирлянды нужно осмотреть и проверить места, в которых соединяются ее различные компоненты. Также желательно проверить работу всех режимов гирлянды прямо в магазине."Дома, если за время доставки гирлянда замёрзла, дайте ей отогреться, не включайте её сразу "с мороза"... Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра", - сообщается на сайте.Роспотребнадзор напоминает, что не стоит поливать елку с включенными на ней гирляндами.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

03:41 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГирлянда
Гирлянда - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
"Роспотребнадзор напоминает, что правильный выбор любого товара начинается с выбора организации торговли. Перед совершением покупки важно получить информацию о продавце ... в противном случае при возникновении ситуации, когда возникает угроза причинения вреда жизни... нарушения их прав (ред. - прав граждан), отсутствие необходимой информации о продавце может повлечь невозможность предъявления потребителем законных требований", - говорится в сообщении.
Также покупателей просят обратить внимание на маркировку гирлянды, которая может быть размещена на упаковке, этикетке или листке-вкладыше. Помимо этого, необходимо помнить, что не все гирлянды служат для украшения елки. Для украшения новогоднего дерева рекомендуется использовать гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Обычно ее указывают на ярлыке, прикрепленном у вилки. Предпочтительнее выбирать гирлянды с адаптером.
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"Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратный миллиметра, а сам провод должен иметь толстую изоляцию ... Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше – то три", - добавляется на сайте.
Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендуют ознакомиться с документом, подтверждающим качество и безопасность елочной гирлянды. Там должна быть указана ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.
Отмечается, что при покупке гирлянды нужно осмотреть и проверить места, в которых соединяются ее различные компоненты. Также желательно проверить работу всех режимов гирлянды прямо в магазине.
"Дома, если за время доставки гирлянда замёрзла, дайте ей отогреться, не включайте её сразу "с мороза"... Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра", - сообщается на сайте.
Роспотребнадзор напоминает, что не стоит поливать елку с включенными на ней гирляндами.
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Новый год—2021РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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