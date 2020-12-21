https://ria.ru/20201221/girlyanda-1590151959.html

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды, сообщение опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T03:41

2020-12-21T03:41

2020-12-21T03:41

новый год—2021

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.Также покупателей просят обратить внимание на маркировку гирлянды, которая может быть размещена на упаковке, этикетке или листке-вкладыше. Помимо этого, необходимо помнить, что не все гирлянды служат для украшения елки. Для украшения новогоднего дерева рекомендуется использовать гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Обычно ее указывают на ярлыке, прикрепленном у вилки. Предпочтительнее выбирать гирлянды с адаптером."Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратный миллиметра, а сам провод должен иметь толстую изоляцию ... Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше – то три", - добавляется на сайте.Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендуют ознакомиться с документом, подтверждающим качество и безопасность елочной гирлянды. Там должна быть указана ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.Отмечается, что при покупке гирлянды нужно осмотреть и проверить места, в которых соединяются ее различные компоненты. Также желательно проверить работу всех режимов гирлянды прямо в магазине."Дома, если за время доставки гирлянда замёрзла, дайте ей отогреться, не включайте её сразу "с мороза"... Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра", - сообщается на сайте.Роспотребнадзор напоминает, что не стоит поливать елку с включенными на ней гирляндами.

https://ria.ru/20200106/1563141345.html

https://ria.ru/20200101/1563061449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество