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Путин и Мишустин поздравили коллектив "Независимой газеты" с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили коллектив "Независимой газеты" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Независимой газеты" с 30-летием издания, отметив, что ее ценят за глубокий и основательный подход к... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:54
2020-12-21T11:32
независимая газета
владимир путин
медиа - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Независимой газеты" с 30-летием издания, отметив, что ее ценят за глубокий и основательный подход к освещению актуальных событий, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с замечательным юбилеем – 30-летием выхода в свет первого номера "Независимой газеты" ... Важно, что нынешний коллектив бережёт и развивает традиции предшественников. Газету ценят за глубокий, основательный подход к освещению актуальных событий, за то, что она всегда открыта для свободной полемики и объективной критики, для смелых, острых дискуссий о ситуации в стране и мире", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что юбилей выхода первого номера издания является прекрасным поводом вспомнить его яркую, насыщенную историю, и тех, кто стоял у истоков рождения газеты, устанавливая высокие стандарты качества работы и укрепляя авторитет отечественной прессы своим талантом и повседневным журналистским трудом."Желаю вам и впредь достойно держать профессиональную планку, здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил он.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил коллектив редакции "Независимой газеты" с юбилеем."Искренне рад поздравить вас и всех ваших читателей со знаменательным юбилеем ... И вот уже тридцать лет "НГ" подтверждает свое название, остается газетой мнений, верна своему девизу "Без гнева и пристрастия", а также основным принципам – объективность, свобода комментария, представление самых разных точек зрения", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.Премьер отметил уникальный, ни на кого не похожий стиль газеты. "Важно, что вы всегда в гуще событий, освещаете злободневные темы, отвечаете на волнующие вопросы", - подчеркнул он.
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независимая газета, владимир путин, медиа - общество

Путин и Мишустин поздравили коллектив "Независимой газеты" с юбилеем

09:54 21.12.2020 (обновлено: 11:32 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Независимой газеты" с 30-летием издания, отметив, что ее ценят за глубокий и основательный подход к освещению актуальных событий, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с замечательным юбилеем – 30-летием выхода в свет первого номера "Независимой газеты" ... Важно, что нынешний коллектив бережёт и развивает традиции предшественников. Газету ценят за глубокий, основательный подход к освещению актуальных событий, за то, что она всегда открыта для свободной полемики и объективной критики, для смелых, острых дискуссий о ситуации в стране и мире", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что юбилей выхода первого номера издания является прекрасным поводом вспомнить его яркую, насыщенную историю, и тех, кто стоял у истоков рождения газеты, устанавливая высокие стандарты качества работы и укрепляя авторитет отечественной прессы своим талантом и повседневным журналистским трудом.
"Желаю вам и впредь достойно держать профессиональную планку, здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил он.
Архив. Первый номер Независимой газеты вышел 21 декабря 1990 года. - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 00:45
Независимая газета
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил коллектив редакции "Независимой газеты" с юбилеем.
"Искренне рад поздравить вас и всех ваших читателей со знаменательным юбилеем ... И вот уже тридцать лет "НГ" подтверждает свое название, остается газетой мнений, верна своему девизу "Без гнева и пристрастия", а также основным принципам – объективность, свобода комментария, представление самых разных точек зрения", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер отметил уникальный, ни на кого не похожий стиль газеты. "Важно, что вы всегда в гуще событий, освещаете злободневные темы, отвечаете на волнующие вопросы", - подчеркнул он.
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