Экс-глава Коми Гайзер не признал вину по новому делу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, ранее осужденный за хищения, не признал себя виновным в рамках рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных полномочий.
"Нет, виновным я себя не признаю", - сказал Гайзер в ходе заседания, которое транслируется на YouTube-канале Сыктывкарского городского суда.
Ранее сообщалось, что дело о превышении должностных полномочий было выделено в отдельное производство из основного. По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов в интересах компании, принадлежавшей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
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Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.