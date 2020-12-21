https://ria.ru/20201221/gayzer-1590245821.html

Экс-глава Коми Гайзер не признал вину по новому делу

Экс-глава Коми Гайзер не признал вину по новому делу

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, ранее осужденный за хищения, не признал себя виновным в рамках рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:06

2020-12-21T16:06

2020-12-21T16:06

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гайзер

владимир путин

сыктывкар

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, ранее осужденный за хищения, не признал себя виновным в рамках рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных полномочий."Нет, виновным я себя не признаю", - сказал Гайзер в ходе заседания, которое транслируется на YouTube-канале Сыктывкарского городского суда.Ранее сообщалось, что дело о превышении должностных полномочий было выделено в отдельное производство из основного. По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов в интересах компании, принадлежавшей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.

https://ria.ru/20201026/sud-1581522164.html

https://ria.ru/20200709/1574141664.html

сыктывкар

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следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, владимир путин, сыктывкар, происшествия