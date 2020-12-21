https://ria.ru/20201221/flot-1590268420.html
Северный флот приравняли к военному округу
Северный флот приравняли к военному округу
Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:55
2020-12-21T17:55
2020-12-21T18:20
россия
северный флот вмф россии
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148047/64/1480476450_0:92:1701:1049_1920x0_80_0_0_89f14303dabf8ae77b7e1c1c91b94cfe.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ вступает в силу с января 2021 года.Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".До сих пор военно-административными единицами страны были четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.
https://ria.ru/20201221/arktika-1590241252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148047/64/1480476450_91:0:1612:1141_1920x0_80_0_0_d36ed0ef01eae6929adf78554d4ffef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный флот вмф россии, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
. Документ вступает в силу с января 2021 года.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
До сих пор военно-административными единицами страны были четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.