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Северный флот приравняли к военному округу
Северный флот приравняли к военному округу
Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:55
2020-12-21T18:20
россия
северный флот вмф россии
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ вступает в силу с января 2021 года.Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".До сих пор военно-административными единицами страны были четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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россия, северный флот вмф россии, владимир путин, безопасность

Северный флот приравняли к военному округу

17:55 21.12.2020 (обновлено: 18:20 21.12.2020)
 
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ вступает в силу с января 2021 года.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
До сих пор военно-административными единицами страны были четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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РоссияСеверный флот ВМФ РоссииВладимир ПутинБезопасность
 
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