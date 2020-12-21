https://ria.ru/20201221/flot-1590268420.html

Северный флот приравняли к военному округу

Северный флот приравняли к военному округу

Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:55

2020-12-21T17:55

2020-12-21T18:20

россия

северный флот вмф россии

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Северный флот приравняли к межвидовому стратегическому объединению Вооруженных сил, выполняющему задачи военного округа.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ вступает в силу с января 2021 года.Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".До сих пор военно-административными единицами страны были четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.

https://ria.ru/20201221/arktika-1590241252.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный флот вмф россии, владимир путин, безопасность