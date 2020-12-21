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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро превысил 91 рубль
Курс евро превысил 91 рубль
Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря, при этом доллар отступил от максимального значения и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:43
2020-12-21T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря, при этом доллар отступил от максимального значения и торгуется вплотную к отметке в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10.40 мск понедельника рос на 1,41 рубля – до 91,23 рубля, доллар поднимался на 1,6 рубля – до 74,94 рубля.В начале торгов курс доллара подскакивал до 75,8 рубля – максимума со 2 декабря, но затем несколько отступил.Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31% - до 50,53 доллара за баррель.
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россия, динамика курсов валют, экономика

Курс евро превысил 91 рубль

10:43 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря, при этом доллар отступил от максимального значения и торгуется вплотную к отметке в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.40 мск понедельника рос на 1,41 рубля – до 91,23 рубля, доллар поднимался на 1,6 рубля – до 74,94 рубля.
В начале торгов курс доллара подскакивал до 75,8 рубля – максимума со 2 декабря, но затем несколько отступил.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31% - до 50,53 доллара за баррель.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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