https://ria.ru/20201221/evro-1590174329.html

Курс евро превысил 91 рубль

Курс евро превысил 91 рубль

Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря, при этом доллар отступил от максимального значения и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:43

2020-12-21T10:43

2020-12-21T10:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря, при этом доллар отступил от максимального значения и торгуется вплотную к отметке в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10.40 мск понедельника рос на 1,41 рубля – до 91,23 рубля, доллар поднимался на 1,6 рубля – до 74,94 рубля.В начале торгов курс доллара подскакивал до 75,8 рубля – максимума со 2 декабря, но затем несколько отступил.Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31% - до 50,53 доллара за баррель.

https://ria.ru/20201216/neft-1589486126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, экономика