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Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели
Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели
Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:17
2020-12-21T13:17
новый год—2021
антон кульбачевский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что у этой пластиковой ели будет гарантированно вторая жизнь. "Специальной программы по сбору искусственных елей мы не планируем", - добавил глава департамента.В свою очередь начальник управления развития мелкорозничной торговли департамента торговли и услуг города Москвы Кирилл Фролов отметил сокращение продажи живых елей в пользу искусственных. "С каждым годом количество елей, которые реализуются на елочных базарах, оно сокращается. Люди в Москве переходят к искусственным елям, либо вообще отказываются в поддержку экологии, но в целом на одном елочном базаре за 10 дней торговли... продается около 300 елок", - отметил он.
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антон кульбачевский, москва, общество

Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели

13:17 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковДевушка в защитной маске на улице в Москве
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Не секрет, что Москва активно отрабатывает систему раздельного сбора отходов. В принципе, искусственная ель - это пластик. Если мы хотим избавиться от искусственной ели, надо воспользоваться услугами раздельного сбора отходов, принять в нем участие, может быть, её измельчить, чтобы она в контейнер попала, хотя она и так состоит из маленьких частей", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что у этой пластиковой ели будет гарантированно вторая жизнь. "Специальной программы по сбору искусственных елей мы не планируем", - добавил глава департамента.
В свою очередь начальник управления развития мелкорозничной торговли департамента торговли и услуг города Москвы Кирилл Фролов отметил сокращение продажи живых елей в пользу искусственных. "С каждым годом количество елей, которые реализуются на елочных базарах, оно сокращается. Люди в Москве переходят к искусственным елям, либо вообще отказываются в поддержку экологии, но в целом на одном елочном базаре за 10 дней торговли... продается около 300 елок", - отметил он.
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19 декабря, 13:26Инфографика
Как выбрать елку
 
Новый год—2021Антон КульбачевскийМоскваОбщество
 
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