Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Не секрет, что Москва активно отрабатывает систему раздельного сбора отходов. В принципе, искусственная ель - это пластик. Если мы хотим избавиться от искусственной ели, надо воспользоваться услугами раздельного сбора отходов, принять в нем участие, может быть, её измельчить, чтобы она в контейнер попала, хотя она и так состоит из маленьких частей", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что у этой пластиковой ели будет гарантированно вторая жизнь. "Специальной программы по сбору искусственных елей мы не планируем", - добавил глава департамента.
В свою очередь начальник управления развития мелкорозничной торговли департамента торговли и услуг города Москвы Кирилл Фролов отметил сокращение продажи живых елей в пользу искусственных. "С каждым годом количество елей, которые реализуются на елочных базарах, оно сокращается. Люди в Москве переходят к искусственным елям, либо вообще отказываются в поддержку экологии, но в целом на одном елочном базаре за 10 дней торговли... продается около 300 елок", - отметил он.
19 декабря, 13:26ИнфографикаКак выбрать елку