https://ria.ru/20201221/elka-1590206637.html

Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели

Власти Москвы рассказали, как утилизировать искусственные ели

Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

новый год—2021

антон кульбачевский

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586689243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb24a21b3781729aacf9ea2299c63a2a.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственные ели можно утилизировать через контейнеры по раздельному сбору отходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что у этой пластиковой ели будет гарантированно вторая жизнь. "Специальной программы по сбору искусственных елей мы не планируем", - добавил глава департамента.В свою очередь начальник управления развития мелкорозничной торговли департамента торговли и услуг города Москвы Кирилл Фролов отметил сокращение продажи живых елей в пользу искусственных. "С каждым годом количество елей, которые реализуются на елочных базарах, оно сокращается. Люди в Москве переходят к искусственным елям, либо вообще отказываются в поддержку экологии, но в целом на одном елочном базаре за 10 дней торговли... продается около 300 елок", - отметил он.

https://ria.ru/20201219/elka-1590031108.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва, общество