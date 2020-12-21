https://ria.ru/20201221/ekspertiza-1590162639.html
Экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками уральца
Экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками уральца
Экспертиза признала, что обвиняемый в хищении обоев из магазина Владимир Таушанков, застреленный силовиками, в момент совершения преступления находился в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:24
2020-12-21T09:24
2020-12-21T09:24
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Экспертиза признала, что обвиняемый в хищении обоев из магазина Владимир Таушанков, застреленный силовиками, в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.В ночь на 1 июня силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в похищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Бушмаков заявлял, что от проверки в связи со смертью мужчины следователи отказались, поэтому он подал жалобу, но Ленинский районный суд оставил ее без удовлетворения, после чего он обжаловал это решение. Свердловский областной суд повторно признал законным отказ следователей проводить проверку."Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Соответственно, следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело. Они подписали отказ и указали на то, чтобы дело передавалось в суд для дальнейшего разбирательства. Будет судебное заседание по этому делу. То есть дело не прекращено, оно будет направлено прокурору, а затем в суд", - сказал адвокат.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/vorovstvo-1582098538.html
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свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Экспертиза признала, что обвиняемый в хищении обоев из магазина Владимир Таушанков, застреленный силовиками, в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.
В ночь на 1 июня силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге
, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в похищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК
возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Бушмаков заявлял, что от проверки в связи со смертью мужчины следователи отказались, поэтому он подал жалобу, но Ленинский районный суд оставил ее без удовлетворения, после чего он обжаловал это решение. Свердловский областной суд повторно признал законным отказ следователей проводить проверку.
"Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Соответственно, следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело. Они подписали отказ и указали на то, чтобы дело передавалось в суд для дальнейшего разбирательства. Будет судебное заседание по этому делу. То есть дело не прекращено, оно будет направлено прокурору, а затем в суд", - сказал адвокат.