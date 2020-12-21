https://ria.ru/20201221/ekonomika-1590179138.html

Итоги года: как Система быстрых платежей коронавирус обыграла

Итоги года: как Система быстрых платежей коронавирус обыграла

Коронавирус стал для российских банков настоящим испытанием на прочность, победить в котором может только тот, кто предложит сидящему на удаленке клиенту... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:13

2020-12-21T11:13

2020-12-21T11:13

новый год—2021

коронавирус covid-19

райффайзенбанк

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Коронавирус стал для российских банков настоящим испытанием на прочность, победить в котором может только тот, кто предложит сидящему на удаленке клиенту понятные и удобные цифровые сервисы. Дополнительный импульс эта конкурентная борьба придала Системе быстрых платежей: если в прошлом году россияне отправляли друг другу небольшие пробные переводы, чтобы убедиться в том, что она действительно работает, то теперь СБП стала уже привычным способом переводить деньги.Конечно, и до пандемии для развития системы было сделано немало: число банков-участников давно перевалило за сотню и уверенно приближается к двумстам. Однако именно в условиях самоизоляции россияне по-настоящему оценили удобство мгновенных переводов: число операций, по данным ЦБ, с начала года выросло в 14 раз, а их объем - в 12 раз.Отмена рабстваЗаметный вклад в эту динамику внесло подключение Сбербанка. Скептики утверждали, что присоединяться к системе ему категорически невыгодно, и он, скорее, предпочтет получать за свое упрямство постоянные штрафы от ЦБ, чем позволит клиентам переводить деньги по номеру телефона в другой банк. Тем не менее, в мае он наконец уступил давлению регулятора.Популярность СБП наверняка еще вырастет на фоне принятых не так давно тарифных решений "Тинькофф банка" - с 10 декабря банк отменил бесплатные переводы на карты Сбербанка по номеру телефона, сохранив бесплатными только переводы по номеру карты и через СБП.В следующем году системе предстоит закрепить успех, ведь перед ней ставится не менее амбициозная задача по избавлению предпринимателей от эквайрингового "рабства" - комиссий за безналичный расчет. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, потенциал у системы огромный - регулятору и банкам есть, над чем поработать.Первые шаги для решения этой задачи уже сделаны: в октябре россияне установили рекорд по оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Но на этом регулятор останавливаться не собирается: для многих банков услуга оплаты по QR-коду через эту систему станет обязательной.Пандемия как стимулНа вопрос, какая задача ставилась перед системой в уходящем году, эксперты ответили единогласно – обеспечить максимальное участие в ней банков. Однако коронавирус немного помешал этим планам: многие кредитные организации отправили своих сотрудников на удаленку из-за пандемии, и ЦБ пришлось дать банкам с универсальной лицензией очередную отсрочку - до 1 января 2021 года.Системно значимые банки были обязаны стать участниками СБП еще в прошлом году, сделать это вовремя не успел только Сбербанк. Основная причина, по которой он столь упорно не хотел подключаться, вполне понятна – нежелание делиться прибылью и клиентами с другими участниками СБП, ведь у крупнейшего банка отлажена собственная система – Сбербанк-онлайн. Глава банка Герман Греф в начале прошлого года говорил, что возможное снижение тарифов за эквайринг и внедрение Системы быстрых платежей при самом неблагоприятном стечении обстоятельств могут обойтись Сбербанку в 3-4% от прибыли.По прошествии времени эксперты, напротив, дают весьма позитивные оценки. По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктора Достова, динамика переводов в Системе быстрых платежей в дальнейшем будет зависеть от ее распространения в торговых точках. И Сбербанку никто не мешает оседлать волну, став крупнейшим провайдером услуги по приему платежей в магазинах. Кстати, услугу по оплате QR-кодом именно в СБП он пока не предлагает, напомнила директор департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инна Емельянова."Вполне возможно, что мы увидим не отток, а приток денег в Сбербанк в 2021 году. В силу снижения ставок на рынке и довольно активной работы Сбербанка по цифровизации, я не думаю, что мы будем наблюдать драматичный отток клиентских денег с его счетов. Интересный импульс СБП может придать рост ипотечного кредитования. Если ипотека у человека в одном банке, а счет в другом, то именно СБП может стать каналом перевода денег для погашения кредита", - полагает Достов.Долой комиссии!Еще одним значимым событием, которое позитивно сказалось на динамике транзакций в СБП в коронавирусный год, стало законодательное ограничение комиссий за переводы, отмечает руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка Павел Лоуцкер. Соответствующее решение ЦБ вступило в силу в мае: в месяц по номеру телефона можно перевести бесплатно до 100 тысяч рублей. При этом в Сбербанке такой бесплатный лимит для переводов между его клиентами вдвое меньше.Статистика ЦБ показывает, что большинство операций в рамках Системы быстрых платежей являются бесплатными. "Мы видим, что 99% операций совершаются именно в диапазоне до 100 тысяч", - привела данные Алла Бакина.Вполне вероятно, что в будущем возможности для переводов в рамках системы еще расширятся: в марте ЦБ выступил с предложением увеличить размер переводов до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч.Главная задача на следующий год состоит в том, чтобы обеспечить распространение системы для приема платежей в магазинах: в ближайшие два-три месяца планируется сделать это для нескольких десятков банков.Однако задача обеспечить оплату через СБП в магазинах непростая, потому что этот рынок не просто уже насыщен - на нем установлены определенные правила, подчеркивает Достов. Большинство магазинов в России обязаны принимать карты "Мир", которые обслуживает Национальная система платежных карт (НСПК). Но Система быстрых платежей тоже работает на базе НСПК – то есть компания де-факто конкурирует сама с собой. Будет интересно понаблюдать, как этот конфликт будет решаться на практике, рассуждает эксперт.Оплата с помощью QR-кодов может быть востребованной у малого и среднего бизнеса, который хоть и жалуется на комиссии по эквайрингу, но при этом все чаще сталкивается с желанием покупателей расплачиваться без использования наличных, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Однако здесь переломным обещает стать не следующий, а уже 2022 год, когда все системно значимые банки уже будут поддерживать этот сервис, а потребители уже оценят удобство нового способа платежа и будут сами интересоваться наличием такой опции.

https://ria.ru/20201218/itogi-1589988645.html

https://ria.ru/20201113/platezhi-1584441504.html

https://ria.ru/20200706/1573939154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, райффайзенбанк, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, нагорно-карабахская республика, технологии, экономика