https://ria.ru/20201221/egipet-1590223863.html
В Египте запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
В Египте запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
Власти Египта запретили праздничные вечеринки в отелях и ресторанах страны на Новый Год, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:11
2020-12-21T17:11
2020-12-21T17:11
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Египта запретили праздничные вечеринки в отелях и ресторанах страны на Новый Год, сообщает АТОР.Это решение должно позволить избежать собраний туристов в небольших помещениях в период праздников. Нарушителям грозят большие штрафы. За соблюдением запрета в гостиницах будут следить "тайны уполномоченные" Минтуризма страны.Эксперты говорят, что объявленные меры вряд ли усугубят положение дел в туриндустрии Египта. По оценке Палаты туристических объектов и ресторанов, загрузка заведений на Новый год ожидается крайне слабой, в том числе, из-за ограниченного режима работы, запрета кальянов и малого количества иностранных гостей.По сообщению египетских СМИ, в предстоящие каникулы отели Хургады будут работать с десятипроцентной загрузкой. На курорте из-за прекращения прямой авиаперевозки на Рождество не будет туристов из Великобритании, Италии и Франции. Как "слабое" оценивается в перспективе новогодних праздников число гостей из Украины, Сербии, Беларуси, Венгрии и Румынии.По оценке управления по продвижению туризма Египта, в 2020 году в сравнении с 2019 годом страна потеряет 72 процента въездного потока. За год число зарубежных гостей сократилось с 13 до трех миллионов. При этом 65 процентов из них побывало на Красном море до начала пандемии. Убытки от падения иностранного турпотока оцениваются в один миллиард долларов в месяц. По мнению экспертов управления, восстановление отрасли начнется с марта 2021 года.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, белоруссия, италия, египет
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Власти Египта запретили праздничные вечеринки в отелях и ресторанах страны на Новый Год, сообщает
АТОР.
Это решение должно позволить избежать собраний туристов в небольших помещениях в период праздников. Нарушителям грозят большие штрафы. За соблюдением запрета в гостиницах будут следить "тайны уполномоченные" Минтуризма страны.
Эксперты говорят, что объявленные меры вряд ли усугубят положение дел в туриндустрии Египта. По оценке Палаты туристических объектов и ресторанов, загрузка заведений на Новый год ожидается крайне слабой, в том числе, из-за ограниченного режима работы, запрета кальянов и малого количества иностранных гостей.
По сообщению египетских СМИ, в предстоящие каникулы отели Хургады будут работать с десятипроцентной загрузкой. На курорте из-за прекращения прямой авиаперевозки на Рождество не будет туристов из Великобритании, Италии и Франции. Как "слабое" оценивается в перспективе новогодних праздников число гостей из Украины, Сербии, Беларуси, Венгрии и Румынии.
По оценке управления по продвижению туризма Египта, в 2020 году в сравнении с 2019 годом страна потеряет 72 процента въездного потока. За год число зарубежных гостей сократилось с 13 до трех миллионов. При этом 65 процентов из них побывало на Красном море до начала пандемии.
Убытки от падения иностранного турпотока оцениваются в один миллиард долларов в месяц. По мнению экспертов управления, восстановление отрасли начнется с марта 2021 года.