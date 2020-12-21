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На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:46
2020-12-21T07:46
2020-12-21T07:46
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, информация о ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани поступила в понедельник около 02.00.По предварительным данным, на 78-м километре автодороги "Краснодар - Кропоткин" водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе.Уточняется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 21 дек - РИА Новости.
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю
.
По данным ведомства, информация о ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани поступила в понедельник около 02.00.
По предварительным данным, на 78-м километре автодороги "Краснодар - Кропоткин" водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ивеко пострадал, водитель и три пассажира автомобиля Лада Ларгус погибли на месте, предварительно, все совершеннолетние", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.