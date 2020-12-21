https://ria.ru/20201221/dtp-1590156662.html

На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:46

2020-12-21T07:46

2020-12-21T07:46

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, информация о ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани поступила в понедельник около 02.00.По предварительным данным, на 78-м километре автодороги "Краснодар - Кропоткин" водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе.Уточняется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20201221/dtp-1590149745.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия