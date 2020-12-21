https://ria.ru/20201221/dtp-1590149745.html
В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе
В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе
Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T01:54
2020-12-21T01:54
2020-12-21T04:44
ярославское шоссе
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса.Движение на время было перекрыто на первой, второй и пятой полосах движения.
https://ria.ru/20201220/dtp-1590076150.html
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ярославское шоссе, москва, происшествия