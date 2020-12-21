https://ria.ru/20201221/dtp-1590149745.html

В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T01:54

2020-12-21T01:54

2020-12-21T04:44

ярославское шоссе

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса.Движение на время было перекрыто на первой, второй и пятой полосах движения.

https://ria.ru/20201220/dtp-1590076150.html

ярославское шоссе

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославское шоссе, москва, происшествия