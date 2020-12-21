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В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе
В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе
Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса. РИА Новости, 21.12.2020
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ярославское шоссе
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса.Движение на время было перекрыто на первой, второй и пятой полосах движения.
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ярославское шоссе, москва, происшествия

В Москве два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

01:54 21.12.2020 (обновлено: 04:44 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе, сообщается в Telegram-канале московского дептранса.
"На Ярославском шоссе в направлении центра (съезд на внешнюю сторону 94 километра МКАД) произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, погибли два человека", - говорится в сообщении.
Движение на время было перекрыто на первой, второй и пятой полосах движения.
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Ярославское шоссеМоскваПроисшествия
 
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