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Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов
Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов
Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:05
2020-12-21T05:05
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
доходы
зарплата
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.На снижение доходов указали 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент, у восьми процентов — на 11-20 процентов, еще у девяти процентов участников опроса — на 5-10 процентов.У 38% работников доход остался на прежнем уровне, а 30 процентов сообщили об увеличении заработка.Треть опрошенных работодателей (34 процента) сообщила об увеличении зарплат своим сотрудникам в уходящем году. В то же время 24 процента респондентов снизили зарплаты, а 42 процента оставили их на текущем уровне.Опрос проводился в октябре-декабре, в нем приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей. В октябре Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года замедлили спад до 4,8% после снижения на 8,4% во втором квартале. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% (прежняя оценка - спад на 3,7%).Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.Президент России Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции ситуацию с безработицей и снижением доходов россиян, назвал ее сложной.
https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, доходы, зарплата, экономика

Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов

05:05 21.12.2020
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.
На снижение доходов указали 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент, у восьми процентов — на 11-20 процентов, еще у девяти процентов участников опроса — на 5-10 процентов.
У 38% работников доход остался на прежнем уровне, а 30 процентов сообщили об увеличении заработка.
Треть опрошенных работодателей (34 процента) сообщила об увеличении зарплат своим сотрудникам в уходящем году. В то же время 24 процента респондентов снизили зарплаты, а 42 процента оставили их на текущем уровне.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Опрос проводился в октябре-декабре, в нем приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей.
В октябре Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года замедлили спад до 4,8% после снижения на 8,4% во втором квартале. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% (прежняя оценка - спад на 3,7%).
Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.
Президент России Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции ситуацию с безработицей и снижением доходов россиян, назвал ее сложной.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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