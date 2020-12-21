https://ria.ru/20201221/dokhody-1590152624.html
Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов
Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов
Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:05
2020-12-21T05:05
2020-12-21T05:05
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
доходы
зарплата
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.На снижение доходов указали 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент, у восьми процентов — на 11-20 процентов, еще у девяти процентов участников опроса — на 5-10 процентов.У 38% работников доход остался на прежнем уровне, а 30 процентов сообщили об увеличении заработка.Треть опрошенных работодателей (34 процента) сообщила об увеличении зарплат своим сотрудникам в уходящем году. В то же время 24 процента респондентов снизили зарплаты, а 42 процента оставили их на текущем уровне.Опрос проводился в октябре-декабре, в нем приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей. В октябре Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года замедлили спад до 4,8% после снижения на 8,4% во втором квартале. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% (прежняя оценка - спад на 3,7%).Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.Президент России Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции ситуацию с безработицей и снижением доходов россиян, назвал ее сложной.
https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589650657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, доходы, зарплата, экономика
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах
, сообщает РБК
со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.
На снижение доходов указали 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент, у восьми процентов — на 11-20 процентов, еще у девяти процентов участников опроса — на 5-10 процентов.
У 38% работников доход остался на прежнем уровне, а 30 процентов сообщили об увеличении заработка.
Треть опрошенных работодателей (34 процента) сообщила об увеличении зарплат своим сотрудникам в уходящем году. В то же время 24 процента респондентов снизили зарплаты, а 42 процента оставили их на текущем уровне.
Опрос проводился в октябре-декабре, в нем приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей.
В октябре Росстат
сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года замедлили спад до 4,8% после снижения на 8,4% во втором квартале. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% (прежняя оценка - спад на 3,7%).
Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.
Президент России Владимир Путин
, комментируя в ходе большой пресс-конференции ситуацию с безработицей и снижением доходов россиян, назвал ее сложной.