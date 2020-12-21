https://ria.ru/20201221/dokhody-1590152624.html

Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов

Почти треть сотрудников в России сообщили о снижении доходов

Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T05:05

2020-12-21T05:05

2020-12-21T05:05

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимир путин

доходы

зарплата

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый третий наемный работник в России понес в 2020 году потери в своих доходах, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.На снижение доходов указали 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент, у восьми процентов — на 11-20 процентов, еще у девяти процентов участников опроса — на 5-10 процентов.У 38% работников доход остался на прежнем уровне, а 30 процентов сообщили об увеличении заработка.Треть опрошенных работодателей (34 процента) сообщила об увеличении зарплат своим сотрудникам в уходящем году. В то же время 24 процента респондентов снизили зарплаты, а 42 процента оставили их на текущем уровне.Опрос проводился в октябре-декабре, в нем приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей. В октябре Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года замедлили спад до 4,8% после снижения на 8,4% во втором квартале. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% (прежняя оценка - спад на 3,7%).Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.Президент России Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции ситуацию с безработицей и снижением доходов россиян, назвал ее сложной.

https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, доходы, зарплата, экономика