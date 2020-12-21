https://ria.ru/20201221/dodik-1590212281.html

Члена президиума БиГ Додика госпитализировали из-за коронавируса

Члена президиума БиГ Додика госпитализировали из-за коронавируса

Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик госпитализирован из самоизоляции после контакта с зараженным... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:44

2020-12-21T13:44

2020-12-21T13:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

милорад додик

сергей лавров

босния и герцеговина

в мире

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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик госпитализирован из самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом, сообщило Радио и телевидение Республики Сербской БиГ.Додик принят на лечение в университетский клинический центр в Баня-Луке в ночь на понедельник."По нашей информации, Додик чувствует себя хорошо, хотя обнаружено двустроннее воспаление легких, продолжается обследование. Он с 19 декабря находился на самоизоляции после контакта с лицом, зараженным коронавирусом", - сообщил телеканал.Член президиума БиГ 14-15 декабря встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/makron-1590037977.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, милорад додик, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире