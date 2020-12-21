https://ria.ru/20201221/dodik-1590212281.html
Члена президиума БиГ Додика госпитализировали из-за коронавируса
Члена президиума БиГ Додика госпитализировали из-за коронавируса
Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик госпитализирован из самоизоляции после контакта с зараженным... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:44
2020-12-21T13:44
2020-12-21T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
милорад додик
сергей лавров
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик госпитализирован из самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом, сообщило Радио и телевидение Республики Сербской БиГ.Додик принят на лечение в университетский клинический центр в Баня-Луке в ночь на понедельник."По нашей информации, Додик чувствует себя хорошо, хотя обнаружено двустроннее воспаление легких, продолжается обследование. Он с 19 декабря находился на самоизоляции после контакта с лицом, зараженным коронавирусом", - сообщил телеканал.Член президиума БиГ 14-15 декабря встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201219/makron-1590037977.html
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коронавирус covid-19, милорад додик, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире