https://ria.ru/20201221/diaz-1589978301.html

Камерон Диаз рассказала, сколько пробежала на съемках "Отпуска по обмену"

Камерон Диаз рассказала, сколько пробежала на съемках "Отпуска по обмену"

Американская актриса и модель Камерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что неделю "месила грязь и бегала по холмам", чтобы снять знаменитую сцену РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T06:53

2020-12-21T06:53

2020-12-21T06:53

камерон диаз

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джуд лоу

кейт уинслет

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американская актриса и модель Камерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что неделю "месила грязь и бегала по холмам", чтобы снять знаменитую сцену в "Отпуске по обмену".В романтической комедии 2006 года Аманда (Камерон Диаз) и Айрис (Кейт Уинслет) играют двух незнакомок, которые решают поменяться домами на Рождество. Хозяйка рекламного агентства из Лос-Анджелеса Аманда в результате проводит рождественские каникулы с братом Айрис – Грэмом (Джуд Лоу) в Великобритании. В одной из ключевых сцен фильма, когда Камерон Диаз уже едет обратно домой, она вдруг понимает, что хочет провести Новый Год с Грэмом, выпрыгивает из такси и мчится обратно по заснеженному полю. "На съемках я пробегала каждый день семь миль на каблуках, — рассказала актриса. — Эту сцену мы снимали неделю, хотя в сценарии ее не было".По ее словам, режиссер Нэнси Майерс поняла, что хочет снять этот эпизод, когда Аманда была уже на полпути к аэропорту, поэтому бежать обратно ей пришлось довольно долго. "Мы сняли всего где-то десять разных эпизодов, в которых я бегала по разным полям. На мне было кашемировое пальто, свитер, джинсы и туфли на высоком каблуке. Поля нам пришлось покрыть искусственным биоразлагаемым снегом", — поделилась актриса, добавив, что к концу недели набрала форму.

https://ria.ru/20201112/winslet-1584132309.html

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камерон диаз, кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, кейт уинслет, лос-анджелес