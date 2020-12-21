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Камерон Диаз рассказала, сколько пробежала на съемках "Отпуска по обмену"
Камерон Диаз рассказала, сколько пробежала на съемках "Отпуска по обмену"
Американская актриса и модель Камерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что неделю "месила грязь и бегала по холмам", чтобы снять знаменитую сцену РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:53
2020-12-21T06:53
камерон диаз
культура
кино и сериалы
новости культуры
джуд лоу
кейт уинслет
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американская актриса и модель Камерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что неделю "месила грязь и бегала по холмам", чтобы снять знаменитую сцену в "Отпуске по обмену".В романтической комедии 2006 года Аманда (Камерон Диаз) и Айрис (Кейт Уинслет) играют двух незнакомок, которые решают поменяться домами на Рождество. Хозяйка рекламного агентства из Лос-Анджелеса Аманда в результате проводит рождественские каникулы с братом Айрис – Грэмом (Джуд Лоу) в Великобритании. В одной из ключевых сцен фильма, когда Камерон Диаз уже едет обратно домой, она вдруг понимает, что хочет провести Новый Год с Грэмом, выпрыгивает из такси и мчится обратно по заснеженному полю. "На съемках я пробегала каждый день семь миль на каблуках, — рассказала актриса. — Эту сцену мы снимали неделю, хотя в сценарии ее не было".По ее словам, режиссер Нэнси Майерс поняла, что хочет снять этот эпизод, когда Аманда была уже на полпути к аэропорту, поэтому бежать обратно ей пришлось довольно долго. "Мы сняли всего где-то десять разных эпизодов, в которых я бегала по разным полям. На мне было кашемировое пальто, свитер, джинсы и туфли на высоком каблуке. Поля нам пришлось покрыть искусственным биоразлагаемым снегом", — поделилась актриса, добавив, что к концу недели набрала форму.
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камерон диаз, кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, кейт уинслет, лос-анджелес

Камерон Диаз рассказала, сколько пробежала на съемках "Отпуска по обмену"

06:53 21.12.2020
 
© Фото : Sony Pictures Кэмерон Диаз в фильме "Отпуск по обмену"
 Кэмерон Диаз в фильме Отпуск по обмену - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Sony Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американская актриса и модель Камерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что неделю "месила грязь и бегала по холмам", чтобы снять знаменитую сцену в "Отпуске по обмену".
В романтической комедии 2006 года Аманда (Камерон Диаз) и Айрис (Кейт Уинслет) играют двух незнакомок, которые решают поменяться домами на Рождество. Хозяйка рекламного агентства из Лос-Анджелеса Аманда в результате проводит рождественские каникулы с братом Айрис – Грэмом (Джуд Лоу) в Великобритании.
В одной из ключевых сцен фильма, когда Камерон Диаз уже едет обратно домой, она вдруг понимает, что хочет провести Новый Год с Грэмом, выпрыгивает из такси и мчится обратно по заснеженному полю.
"На съемках я пробегала каждый день семь миль на каблуках, — рассказала актриса. — Эту сцену мы снимали неделю, хотя в сценарии ее не было".
По ее словам, режиссер Нэнси Майерс поняла, что хочет снять этот эпизод, когда Аманда была уже на полпути к аэропорту, поэтому бежать обратно ей пришлось довольно долго.
"Мы сняли всего где-то десять разных эпизодов, в которых я бегала по разным полям. На мне было кашемировое пальто, свитер, джинсы и туфли на высоком каблуке. Поля нам пришлось покрыть искусственным биоразлагаемым снегом", — поделилась актриса, добавив, что к концу недели набрала форму.
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КультураКамерон ДиазКино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуКейт УинслетЛос-Анджелес
 
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