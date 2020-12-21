В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сотрудничает ли Азербайджан с Россией по вопросу расследования сбитого российского вертолета, и что известно Кремлю о ходе этого расследования.
"Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - добавил он.
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.