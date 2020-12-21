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В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном

В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном

Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:19

2020-12-21T12:19

2020-12-21T12:19

генпрокуратура азербайджана

ми-24

дмитрий песков

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - добавил он.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

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москва

азербайджан

армения

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генпрокуратура азербайджана, ми-24, дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, в мире