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В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном
В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном
Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:19
2020-12-21T12:19
генпрокуратура азербайджана
ми-24
дмитрий песков
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - добавил он.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
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генпрокуратура азербайджана, ми-24, дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, в мире

В Кремле рассказали о диалоге с Азербайджаном

12:19 21.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сотрудничает ли Азербайджан с Россией по вопросу расследования сбитого российского вертолета, и что известно Кремлю о ходе этого расследования.

"Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - добавил он.
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 12:41Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения наградила экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
 
Генпрокуратура АзербайджанаМи-24Дмитрий ПесковМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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