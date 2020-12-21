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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/deti-1590285160.html
Британский ученый считает новый вид коронавируса более опасным для детей
Британский ученый считает новый вид коронавируса более опасным для детей
Новый вид коронавируса в большей степени заразен для детей, чем ранее известный вариант, считает член консультационного совета при правительстве по новым и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:32
2020-12-21T22:35
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый вид коронавируса в большей степени заразен для детей, чем ранее известный вариант, считает член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон."Нам нужно собрать больше информации о том, как он (новый вид коронавируса) себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей... Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных (статистике)", - сказал Фергюсон на брифинге.По его словам, ученые продолжают исследовать новую мутацию, но уже располагают подтвержденными свидетельствами того, что данный вариант вируса как минимум на 50% более заразен, чем ранее известный вирус.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, дания, нидерланды, в мире

Британский ученый считает новый вид коронавируса более опасным для детей

19:32 21.12.2020 (обновлено: 22:35 21.12.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / CDC
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ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый вид коронавируса в большей степени заразен для детей, чем ранее известный вариант, считает член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон.
"Нам нужно собрать больше информации о том, как он (новый вид коронавируса) себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей... Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных (статистике)", - сказал Фергюсон на брифинге.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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По его словам, ученые продолжают исследовать новую мутацию, но уже располагают подтвержденными свидетельствами того, что данный вариант вируса как минимум на 50% более заразен, чем ранее известный вирус.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияДанияНидерландыВ мире
 
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